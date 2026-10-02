Bury x Bromsgrove Sporting: onde assistir, horário e escalações

Bury e Bromsgrove Sporting se enfrentam no dia 3 de outubro, às 11h, no Salford Van Hire Gigg Lane Stadium, pela fase classificatória da 3ª rodada da FA Cup. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Bury vem de vitória por 5 a 1 diante do Workington, em casa, pela FA Cup 2026/2027, na 2ª rodada classificatória.

FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 11h

Local: Salford Van Hire Gigg Lane Stadium, Bury, Lancashire

Fase: classificatória da 3ª rodada

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O Bromsgrove Sporting vem de vitória por 2 a 1 contra o Leek Town, em casa, pela FA Cup 2026/2027, na 2ª rodada classificatória.

Onde assistir