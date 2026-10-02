Bury Town x Spalding United: onde assistir, horário e escalações
Bury Town x Spalding United: pela Classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027.
Bury Town e Spalding United se enfrentam no dia 3 de outubro, às 11h, no The Getaway Cars Stadium, pela fase classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Bury Town vem de vitória fora de casa contra o Gorleston por 4 a 3, pela FA Cup, em 19 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe mostrou boa performance ofensiva e conseguiu avançar na competição.
FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 11h
Local: The Getaway Cars Stadium, Bury St Edmunds, Suffolk
Fase: fase classificatória da 3ª rodada
O Spalding United vem de vitória em casa contra o Hanley Town por 2 a 0, pela FA Cup, em 19 de setembro. A equipe busca manter a boa fase para avançar na competição.
Onde assistir
- Competição: FA Cup (fase classificatória da 3ª rodada)
- 📅 Data: 3 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
- 📍 Local: The Getaway Cars Stadium, Bury St Edmunds, Suffolk
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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