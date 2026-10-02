Brentwood Town x Dagenham & Redbridge: onde assistir, horário e escalações

Brentwood Town e Dagenham & Redbridge se enfrentam neste sábado (3), às 8h30, no The Brentwood Centre Arena, pela Classificatória da 3ª rodada da FA Cup. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Brentwood Town vem de vitória por 3 a 2 diante do Aveley, fora de casa, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 8h30

Local: The Brentwood Centre Arena, Brentwood, Essex

Fase: Classificatória da 3ª rodada

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O Dagenham & Redbridge vem de vitória por 3 a 0 contra o Waltham Abbey, em casa, pelos replays classificatórios da 2ª rodada da FA Cup 2026/2027. Antes, empatou em 1 a 1 com o Waltham Abbey, fora de casa, pela 2ª rodada classificatória.

Onde assistir