Brasil x Itália: horário e onde assistir à semifinal do Mundial de Vôlei

O confronto coloca as melhores jogadoras do campeonato cara a cara

Isabella Zuppo
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/09/2025
15:37
Atualizado há 0 minutos
A seleção brasileira feminina de vôlei enfrenta a Itália neste sábado (6), às 9h30 (de Brasília), em Bangkok, na Tailândia, pela semifinal do Mundial. O confronto terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado) e do VBTV (streaming pago da Federação Internacional de Vôlei). ➡️ Clique para assistir no Sportv

Nas quartas de final, o Brasil venceu a França nas oitavas por 3 sets a 0, nas parciais 27/25, 33/31, 25/19, enquanto a Itália passou pela Polônia por 3 sets a 1, parciais de 25/17, 25/21 e 25/18.

A Itália está invicta há 34 partidas e é a atual campeã olímpica e bicampeã da VNL. A última derrota da seleção italiana foi justamente contra o Brasil, em 1º de junho de 2024, na segunda semana da Liga das Nações.

➡️Gabi Guimarães revela caminho para vencer Itália no Mundial

Brasil vence segundo contra a República Dominicana nas oitavas do Mundial de Vôlei
Gabi Guimarães em ação no Mundial (Foto: Volleyball World/ Divulgação)

Pelo título inédito do Mundial

Caso passe pela Itália, a seleção feminina chega à final do Mundial de Vôlei pela quinta vez. O Brasil tem quatro medalhas de prata na competição e uma de bronze.

A decisão está marcada para o próximo domingo (7), às 9h30 (de Brasília).

Confira as informações do jogo entre Brasil x Itália pela semifinal do Mundial de Vôlei

✅ FICHA TÉCNICA
BRASIL X ITÁLIA
MUNDIAL DE VÔLEI - SEMIFINAL
📆 Data e horário: sábado, 6 de setembro, às 9h30 (de Brasília);
📍 Local: Indoor Stadium Huamark, em Bangkok, Tailândia
Sportv e VBTV

