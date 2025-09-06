O Brasil enfrenta a Itália pela semifinal do Mundial de Vôlei Feminino, na manhã deste sábado (6). O jogo terá início 9h30, em Bangkok, na Tailândia. As italianas são as favoritas, mas as brasileiras tem retrospecto melhor na competição. Acompanhe ao vivo com o Lance! Atualização: A partida terá início 9h30.

Primeiro Set: Início 9h30.

Antes da Itália, Brasil atropela a França por 3 sets a 1 nas quartas

A Seleção Brasileira de vôlei feminino venceu a França por 3 sets a 0, com parciais de 27/25, 33/31 e 25/19, na última quinta-feira (4), em Bangkok, na Tailândia. A ponteira italiana Cazaute foi a maior pontuadora, com 20 pontos, seguida por Julia Bergman, com 17.

O Brasil começou bem nos ataques, principalmente com Júlia Bergmann, que variou os estilos de ataque no início do set. Do outro lado da rede, a ponteira Helena Cazaute também mostrou sua potência no ataque, deixando o placar equilibrado no meio da primeira etapa. A França passou à frente pela primeira vez no jogo com uma largada da ponteira Ndiaye. Apesar da dificuldade, o bloqueio do Brasil fez a diferença, ajudando a fechar o set em 27 a 25.

O segundo set começou de forma diferente, com a França largando na frente. O técnico Zé Roberto fez mudanças entre as ponteiras, substituindo Júlia Bergmann por Helena. Na reta final da etapa, o treinador retornou com a formação titular, que reagiu e lutou até o fim, mostrando resiliência e paciência para fechar a parcial em 33 a 31.

O terceiro set começou equilibrado. A França mudou a estratégia na rede e passou a usar as centrais com mais frequência, já que até o início da parcial, nenhuma delas tinha mais de três pontos. Apesar de alguns deslizes, as brasileiras fecharam o jogo em 25 a 19.

