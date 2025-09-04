menu hamburguer
Gabi Guimarães revela caminho para vencer Itália no Mundial

Capitã da Seleção projetou o duelo contra as favoritas na semifinal

Capitã do Brasil apontou caminho para superar Itália
imagem cameraCapitã do Brasil apontou caminho para superar Itália (Foto: Volleyball World)
Beatriz Pinheiro
Beatriz Pinheiro
São Paulo (SP)
Dia 04/09/2025
15:56
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após a vitória sobre a França, nesta quinta-feira (4), pelas quartas de final do Mundial de Vôlei, a Seleção Brasileira terá um grande desafio pela frente, já que a adversária da próxima fase é a Itália, grande equipe a ser batida no cenário mundial. A capitã Gabi Guimarães avaliou a postura da equipe na competição e sinalizou a estratégia para desbancar as favoritas.

— É disso que a gente precisa: o nosso saque funcionar bem, bloqueio e defesa, e principalmente o nosso contra-ataque com muita confiança e agressividade. Essa vai ter que ser a nossa cabeça pro jogo contra a Itália, vai ser um desafio dificílimo, mas eu acredito na capacidade da nossa equipe, na nossa evolução - projetou.

Brasil e Itália se enfrentaram recentemente, na decisão da Liga das Nações (VNL), no final de julho. Na ocasião, a Seleção Brasileira foi superada por 3 sets a 1, parciais de 25/22, 18/25, 22/25 e 22/25, e chamou a atenção o alto número de oportunidades de ataque desperdiçadas. É nesse aspecto que Gabi Guimarães pede mudança para um resultado diferente no Mundial.

— A gente sabe que na partida contra a Itália na final da Liga das Nações nosso bloqueio e defesa funcionou muito bem, mas a gente não conseguiu aproveitar as oportunidades de contra-ataque e ataque, que é o que a gente tá conseguindo desenvolver um pouco mais nesse Mundial - avaliou.

Brasil avançou à semifinal com vitória sobre a França
Brasil avançou à semifinal com vitória sobre a França (Foto: Volleyball World)

Próximo jogo do Brasil no Mundial

O Brasil encara a Itália neste sábado (6), pela semifinal do Mundial de vôlei. A partida está marcada para às 9h30 (horário de Brasília) e terá transmissão do Sportv2 e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Vôlei).

Invicta há 34 jogos, a Itália não perde um jogo desde 1º de julho de 2024, durante a segunda semana da VNL. Curiosamente, o Brasil de Zé Roberto foi o responsável pela última derrota das europeias, com vitória por 3 sets a 2 na ocasião.

