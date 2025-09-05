Gabi Guimarães x Egonu: quem sai na frente na semifinal do Mundial de vôlei?

A semifinal entre Brasil e Itália pelo Mundial de vôlei feminino marca uma das maiores rivalidades do esporte na atualidade. As equipes repetem a final da Liga das Nações de 2025 na disputa por uma vaga pelo título. O confronto traz o duelo de duas das maiores estrelas do esporte: a brasileira Gabi Guimarães e a italiana Paola Egonu.

O Lance! analisou as estatísticas e comparou os números das duas jogadoras para saber quem leva vantagem neste duelo.

Na VNL de 2025, a italiana foi a sexta maior pontuadora, com 208 pontos e 45,3% de aproveitamento. No Mundial, ela se mantém como uma das líderes, com 96 pontos e a terceira maior pontuadora geral. Já Gabi Guimarães, que jogou nove partidas a menos na VNL, marcou 112 pontos com 38,9% de eficiência no ataque. No Mundial, a ponteira é a nona maior pontuadora, com 78 pontos, mas com uma eficiência de 46,15%, o que demonstra uma evolução em seu desempenho.

Em bloqueio e saque, Egonu marcou 22 pontos de bloqueio e 10 aces na VNL. No Mundial, ela já tem 13 pontos de bloqueio e cinco de saque. Gabi, por sua vez, marcou 13 pontos de bloqueio na VNL e tem nove pontos de bloqueio e quatro de saque no Mundial. A principal diferença entre as duas é a recepção, já que o papel de oposta de Egonu diminui, enquanto Gabi está entre as melhores neste fundamento, com 46,77% de sucesso no passe no Mundial.

O reencontro entre Gabi Guimarães e Paola Egonu é um dos confrontos mais esperados e será o duelo mais difícil que a Seleção enfrentará até o título inédito.

Gabi e Marcelle comemoram vitória do Brasil sobre a Franca (Foto: Volleyball World)

Itália não perde há 34 jogos

A última vez que a equipe liderada por Julio Velasco perdeu, foi no dia 1º de junho de 2024, para o Brasil de Zé Roberto, durante a segunda semana da Liga das Nações de 2024. Na ocasião, as brasileiras venceram por 3 sets a 2 (25/21, 20/25, 23/25, 25/22 e 15/12).

Títulos da Itália no último ano