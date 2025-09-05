Apesar de ótima fase da Itália, Brasil tem retrospecto em Mundiais a seu favor
Seleções se enfrentam na semifinal da competição
Brasil e Itália se enfrentam amanhã, às 9h30 (de Brasília), em partida válida pela semifinal do Mundial de Vôlei feminino. A seleção italiana está sem perder há impressionantes 34 jogos. No entanto, o histórico de confrontos em Mundiais é favorável ao Brasil, que venceu todos na história.
Em partidas do Mundial de Vôlei, a seleção brasileira esteve à frente da italiana em 5 oportunidades. Destas, o Brasil saiu vencedor em todas.
Relembre os confrontos:
A primeira vez que Brasil e Itália se encontraram no Mundial foi em 1990, na China, em partida das oitavas de final. O jogo terminou em 3x0 para a seleção brasileira. Nessa época, o vôlei ainda era disputado em sets de 15 pontos e com vantagem.
Na segunda ocasião, o Brasil também venceu sem perder nenhum set. Foi no Mundial do Japão, em 2010, na primeira fase da competição.
Em 2014, o confronto foi mais equilibrado, dando indícios do que viria a ser a rivalidade entre as seleções na atualidade. Liderada por Fê Garay, Sheilla e Jaqueline, a equipe venceu por 3x2, na casa da adversária, e levou a medalha de bronze.
No Mundial de 2022, na Polônia, as seleções se encontraram duas vezes. Na primeira fase, o Brasil venceu por 3x2 e, na semifinal, levou a melhor por 3x2. Naquela edição, a seleção brasileira foi vice, após ser superada pela Sérvia na final.
Em busca de um título inédito
O Brasil chegou à decisão do Mundial de Vôlei feminino quatro vezes, saindo com a medalha de prata em todas. Além disso, a seleção tem também um bronze, conquistado em 2014.
Agora, contra a Itália, atual campeã olímpica e bicampeã da VNL, a equipe tenta continuar o caminho rumo à uma medalha de ouro inédita. Para isso, a seleção, liderada pela capitã Gabi, terá que superar os poderosos ataques de Paola Egonu, oposta italiana, e a ótima fase que vive a equipe adversária.
