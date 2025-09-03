Primeiras seleções semifinalistas do Mundial de vôlei são definidas
A final acontece no dia 7 de setembro
Duas das quatro vagas para a semifinal do Mundial de vôlei já foram preenchidas. O Japão venceu a Holanda por 3 sets a 2, em uma partida muito equilibrada, enquanto a Itália atropelou a Polônia e confirmou seu favoritismo com um placar de 3 sets a 0.
As duas vagas restantes serão definidas nesta quinta-feira (4), com os confrontos entre Brasil e França e Estados Unidos e Turquia.
Japão vence Holanda de virada
As japonesas saíram na frente, mas as holandesas logo recuperaram o placar e mantiveram um bom volume de jogo ao longo de todos os sets. Os destaques da partida foram a ponteira japonesa, Wada, com 27 pontos, e a oposta da Holanda, Elles Dambrink, com 19. Embora todas as atacantes neerlandesas alcançaram dois dígitos na pontuação, elas não foram páreas para a boa defesa das adversárias.
Agora, o Japão aguarda o confronto entre Turquia e Estados Unidos, nesta quinta-feira (4), às 10h30 (de Brasília), para saber quem será seu adversário na semifinal.
Itália atropela Polônia
A Itália venceu a Polônia por 3 sets a 0, com parciais de 25/17, 25/21 e 25/18, e garantiu uma vaga na semifinal do Mundial. A oposta italiana Paola Egonu foi a maior pontuadora, com 20 pontos, seguida pela polonesa Stysiak, com 15. A equipe classificada agora aguarda o confronto entre Brasil e França para conhecer seu próximo adversário.
Caso a Seleção Brasileira vença, o duelo entre Itália e Brasil na final da Liga das Nações de 2025 se repetirá na semifinal do Mundial. Na ocasião, as europeias saíram vitoriosas, vencendo por 3 sets a 1 (com parciais que refletiram uma virada após o Brasil ganhar o primeiro set).
O reencontro entre Gabi Guimarães e Paola Egonu, as principais jogadoras de cada equipe, é um dos confrontos mais esperados e mais difíceis que a Seleção pode enfrentar no caminho até o título inédito.
