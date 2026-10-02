Brackley Town x Chelmsford City: onde assistir, horário e escalações

Brackley Town e Chelmsford City se enfrentam no dia 3 de outubro, às 11h, no St. James Park, pela fase classificatória da 3ª rodada da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Brackley Town vem de vitória por 1 a 0 diante do AFC Portchester, em casa, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

FICHA do confronto

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 11h

Local: St. James Park, Brackley, Northamptonshire

Fase: classificatória da 3ª rodada

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O Chelmsford City vem de vitória por 1 a 0 contra o Canvey Island, fora de casa, pela 2ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.

Onde assistir

Competição: FA Cup (classificatória da 3ª rodada)

📅 Data: 3 de outubro de 2026

⏰ Horário: 11h (de Brasília)

📍 Local: St. James Park, Brackley, Northamptonshire

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.