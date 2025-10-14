Botafogo e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (15), às 19h30, no Estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida na CazéTV (Youtube), Premiere (pay-per-view) e Record (TV aberta). ➡️Clique aqui para assistir Premiere

continua após a publicidade

Ficha do jogo BOT FLA 28ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Quarta-feira, 15 de outubro, 19h30 (de Brasília) Local Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ) Árbitro Alex Gomes Stefano (RJ) Assistentes Rodrigo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo dos Santos (PR) Var Rodolpho Toski Marques (PR) Onde assistir

Ingressos para Botafogo x Flamengo

O setor Sul, destinado ao Flamengo, está esgotado. Os demais, da torcida do Botafogo, seguem à venda. Para atrair mais botafoguenses ao Nilton Santos no clássico, o Alvinegro preparou ações especiais para os sócios-torcedores de todas as categorias, incluindo os "off-Rio". Todos já estão com vendas abertas em camisa7.botafogo.com.br.

Sócio Glorioso e Alvinegro: check in grátis, dois acompanhantes gratuitos e até seis ingressos com preços promocionais;

Sócio do plano Preto: check in grátis, até dois ingressos promocionais (R$ 30,00 cada) e inteira no limite permitido;

Sócio do plano Branco: ingresso por R$ 30,00 e até dois ingressos promocionais para convidados, além de inteiras no limite permitido.

➡️ Mais informações sobre a venda de ingressos

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Como chega o Botafogo

Depois da derrota para o Internacional antes da parada para a Data Fifa, o Botafogo busca vencer o clássico para se aproximar do Mirassol, quarto colocado com três pontos a mais (46). Se perder ou empatar, pode ser ultrapassado pelo Bahia, que possui os mesmos 43 pontos, além de ver Fluminense, São Paulo e Bragantino se aproximarem caso vençam.

continua após a publicidade

No entanto, a vitória sobre o Flamengo será uma terefa difícil, já que Davide Ancelotti terá sete desfalques: Vitinho, à serviço da Seleção, não estará a disposição pela logística de retorno do Japão; Montoro lesionou o ombro direito no Mundial Sub-20; Kaio rompeu o ligamento do joelho esquerdo e teve também lesão no menisco; Danilo trata contusão coxa; Nathan sofreu uma fratura no antebraço direito em treino da Seleção Sub-20; Jordan Barrera, também no Mundial de base, saiu chorando de campo com dores na coxa; e Newton, por fim, cumpre suspensão por ter levado o terceiro amarelo.

Kaio caído com dores no joelho em jogo do Botafogo no Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como chega o Flamengo

Assim como o Botafogo, o Flamengo também vem de derrota no Brasileirão. Na 27ª rodada, perdeu por 1 a 0 para o Bahia e teve dois jogadores expulsos. Por conta do resultado, perdeu a liderança do Brasileirão para o palmeiras, que foi a 58 pontos, três a mais que o Rubro-Negro.

continua após a publicidade

Para o clássico, Filipe Luís não contará com Danilo e Wallace Yan, que cumprem suspensão automática, e pode ter outros três desfalques. Saúl, com dores no tornozelo esquerdo, é dúvida para o jogo, assim como De la Cruz e Allan, que podem ficar fora por uma ação preventiva por conta do gramado sintético.

Por outro lado, Erick Pulgar pode ser opção para o treinador pela primeira vez desde o Mundial de Clubes, quando sofreu a fratura no quinto-metatarso. Na reapresentação do elenco na semana passada, o chileno participou das atividades e mostrou evolução na recuperação.

Confira as informações do jogo entre Botafogo e Flamengo

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X FLAMENGO

28ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 15 de outubro, 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Transmissão: CazéTV (Youtube), Premiere (pay-per-view) e Record (TV aberta)

🧑‍⚖️ Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo dos Santos (PR)

🏁 VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

Leo Linck, Mateo Ponte, Gabriel Silva, Alexander Barboza e Cuiabano; Allan, Marlon Freitas e Savarino; Santiago Rodríguez, Jeffinho (Artur) e Arthur Cabral.

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Samuel Lino e Pedro.