A um dia do clássico entre Botafogo e Flamengo pela 28ª rodada do Brasileirão, 17 mil ingressos vendidos. O setor visitante (sul) já está esgotado, mas os demais seguem à venda para a torcida alvinegra.

O jogo de retorno da Data Fifa será no Nilton Santos, às 19h30. Por ser mando botafoguense, a carga disponibilizada para a torcida rival foi de cerca de duas mil entradas. As vendas abriram no na sexta-feira (11) e se encerram no dia do jogo, às 20h15.

Botafogo faz promoções para os sócios

Para atrair mais botafoguenses ao Nilton Santos no clássico, o Botafogo preparou ações especiais para os sócios-torcedores de todas as categorias, incluindo os "off-Rio". Todos já estão com vendas abertas em camisa7.botafogo.com.br.

Sócio Glorioso e Alvinegro: check in grátis, dois acompanhantes gratuitos e até seis ingressos com preços promocionais;

Sócio do plano Preto: check in grátis, até dois ingressos promocionais (R$ 30,00 cada) e inteira no limite permitido;

Sócio do plano Branco: ingresso por R$ 30,00 e até dois ingressos promocionais para convidados, além de inteiras no limite permitido.

Flamengo: setor sul esgotado

O Flamengo, por sua vez, já esgotou sua carga de ingressos. O clube abriu as vendas na segunda-feira (13), às 10h, para os planos de sócio-torcedor com prioridade 1 e ao longo do dia abriram para os demais. Nessa terça, às 10h, abriram para público geral e, às 12h, encerram as vendas online.

