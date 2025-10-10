Botafogo x Flamengo: ingressos à venda para o clássico pelo Brasileirão

Botafogo e Flamengo voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro após a Data Fifa, no dia 15, no Nilton Santos, em duelo válido pela 28ª rodada da competição. Os ingressos para a torcida do Glorioso já estão sendo comercializados para sócios-torcedores, com promoções em todos os setores. ➡️ Clique aqui para comprar:

Sócios dos planos Glorioso e Alvinegro têm direito ao check-in grátis, dois acompanhantes gratuitos, inteiras e ingressos promocionais até o limite de ingressos permitido pelo Botafogo — de seis bilhetes totais na carteira.

Sócios do plano Preto já podem fazer o check-in grátis, até dois ingressos promocionais no valor de R$30,00 cada, e inteiras até o limite de ingressos permitido. O mesmo se aplica aos cadastrados no plano Branco.

Torcida do Botafogo no Niton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O acesso a todos os setores do Estádio Nilton Santos será feito exclusivamente por biometria facial. Todos os torcedores, incluindo gratuidades – com exceção de crianças até 12 anos -, devem ter conta na Ingresse e cadastrar a biometria facial no site do Botafogo.

Atenção para a ordem de abertura: Plano Glorioso (10/10, às 12h), Plano Alvinegro (10/10, às 14h), Plano Preto (10/10, às 16h), Plano Branco (10/10, às 18h), Venda Física (14/10, às 09h).

SERVIÇO DE JOGO:

Jogo: Botafogo x Flamengo

Data/Horário: 15/10, 19h30

Local: Estádio Nilton Santos

Abertura dos Portões: 17h30

Abertura do Estacionamento: 14h30

SETORES EM FUNCIONAMENTO: Norte, Leste Superior, Leste Inferior e Oeste Inferior; Sul (Flamengo)

Inteira (sem promoção de sócios): R$ 120

Setor Sul (visitante): R$ 120 (inteira)