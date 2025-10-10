Botafogo x Flamengo: ingressos à venda para o clássico pelo Brasileirão
Glorioso fez promoção para sócios de olho em melhor público contra o rival
- Matéria
- Mais Notícias
Botafogo e Flamengo voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro após a Data Fifa, no dia 15, no Nilton Santos, em duelo válido pela 28ª rodada da competição. Os ingressos para a torcida do Glorioso já estão sendo comercializados para sócios-torcedores, com promoções em todos os setores. ➡️ Clique aqui para comprar:
➡️ Vitinho tem bons números defensivos em goleada da Seleção; veja
Sócios dos planos Glorioso e Alvinegro têm direito ao check-in grátis, dois acompanhantes gratuitos, inteiras e ingressos promocionais até o limite de ingressos permitido pelo Botafogo — de seis bilhetes totais na carteira.
Sócios do plano Preto já podem fazer o check-in grátis, até dois ingressos promocionais no valor de R$30,00 cada, e inteiras até o limite de ingressos permitido. O mesmo se aplica aos cadastrados no plano Branco.
O acesso a todos os setores do Estádio Nilton Santos será feito exclusivamente por biometria facial. Todos os torcedores, incluindo gratuidades – com exceção de crianças até 12 anos -, devem ter conta na Ingresse e cadastrar a biometria facial no site do Botafogo.
Atenção para a ordem de abertura: Plano Glorioso (10/10, às 12h), Plano Alvinegro (10/10, às 14h), Plano Preto (10/10, às 16h), Plano Branco (10/10, às 18h), Venda Física (14/10, às 09h).
➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
SERVIÇO DE JOGO:
Jogo: Botafogo x Flamengo
Data/Horário: 15/10, 19h30
Local: Estádio Nilton Santos
Abertura dos Portões: 17h30
Abertura do Estacionamento: 14h30
SETORES EM FUNCIONAMENTO: Norte, Leste Superior, Leste Inferior e Oeste Inferior; Sul (Flamengo)
Inteira (sem promoção de sócios): R$ 120
Setor Sul (visitante): R$ 120 (inteira)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias