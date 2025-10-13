Botafogo e Flamengo farão clássico com arbitragem da Federação do Rio

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem do clássico entre Botafogo e Flamengo, nesta quarta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos. O árbitro será Alex Gomes Stefano, da Ferj.

Alex Stefano só apitou um jogo dos rivais na temporada, e foi do Rubro-Negro, no clássico com o Fluminense pela fase de grupos do Campeonato Carioca deste ano.

Na atual edição do Campeonato Brasileiro, Alex Gomes Stefano apitou 16 partidas, com destaques para confrontos "de peso", como Palmeiras x Atlético-MG (15ª rodada), Corinthians x Cruzeiro (16ª rodada) e Internacional x São Paulo (18ª rodada).

A escala de arbitragem completa ainda será divulgada pela CBF em seus canais oficiais. Por enquanto, não há definição de auxiliares e VAR para o clássico entre Botafogo e Flamengo.

Botafogo e Flamengo valendo muito

Os rivais se enfrentam nesta quarta-feira com objetivos diferentes ainda que com ambos na parte mais alta da tabela. O Glorioso, do técnico Davide Ancelotti, precisa vencer para não abrir muita distância atrás do Mirassol na luta por uma vaga no G-4.

Do outro lado, o Flamengo, comandado por Filipe Luís, foi ultrapassado pelo Palmeiras, que venceu o jogo atrasado contra o Juventude e abriu três pontos na liderança. O clássico vale a confiança para a sequência da temporada, sem abrir brecha para o clube paulista disparar.