Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (15) (horário de Brasília) às 21h30 na Arena MRV, em jogo válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir na Globo e no Premiere.

O Atlético venceu na última rodada e se desgrudou dos times da parte de baixo da tabela; ocupa a 14° colocação com 32 pontos. Já o Cruzeiro, com o empate contra o lanterna se distanciou um pouco mais da briga pelo título; está na 3° colocação com 52 pontos.

Ficha do jogo CAM CRU 28° rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora quarta-feira (15) às 21h30 (horário de Brasília) Local Arena MRV (BH) Árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) Assistentes Bruno Boschilia (PR) e Rafael da Silva Alves (RS) Var Rodrigo D Alonso Ferreira (SC) Onde assistir

Atlético-MG x Cruzeiro pelo Brasileiro terá árbitro mineiro depois de 12 anos

Como chega o Atlético?

O Galo chega de uma boa vitória contra o Sport em meio a data fifa, por jogo atrasado da 14° rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe venceu por 3 a 1 e teve uma atuação consistente, minimizando o principal problema que vinha sendo frequente, a baixa efetividade do ataque.

Sampaoli têm muitos desfalques para a partida. Os zagueiros Júnior Alonso e o meia Alan Franco, estão com suas seleções e não devem chegar a tempo. Além deles o técnico argentino ainda têm sete jogadores lesionados no dm: os atacantes Júnior Santos, Cuello e Caio Maia, os volantes Patrick e Alexsander, e o zagueiro e capitão do time Lyanco. Rony e Iván Roman também tem lesões, mas ainda são dúvidas para a partida. Vitor Hugo e Igor Gomes estão suspensos e fecham a lista de baixas do Galo.

Igor Gomes, suspenso está fora do clássico. (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Como chega o Cruzeiro?

O Cruzeiro vem de um empate amargo jogando em casa também contra o Sport. A raposa não conseguiu impor seu estilo de jogo e viu dois pontos importantes escaparem na briga com Palmeiras e Flamengo pelo título do Brasileirão.

O técnico Leonardo Jardim terá o retorno de três titulares para o clássico contra o Atlético: William, Lucas Romero e Kaio Jorge, estão de volta após suspensão. Por outro lado, Wanderson é dúvida por conta de uma lombalgia que o tirou dos últimos dois jogos.

Fabrício Bruno, convocado pela Seleção Brasileira, está fora do clássico. O clube até cogitou seu retorno antecipado, mas não foi possível. Com isso, Jonathan Jesus deve ser o substituto. Jardim também pode ter o retorno de Christian entre os titulares, após poupá-lo no último jogo devido a desgaste físico.

Kaio Jorge, artilheiro da equipe, volta após suspensão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético x Cruzeiro

Atlético-MG x Cruzeiro

28° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: quarta-feira (15), as 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte

👁️ Onde assistir: Globo e Premiere

🟨 Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Rafael da Silva Alves (RS)

📺 VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Natanael, Saravia (Vitão), Ruan e Guilherme Arana (Caio); Fausto Vera, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Bernard ; Hulk e Dudu (Biel).

Cruzeiro (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, William, Jonathan Jesus, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.