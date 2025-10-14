Espanha x Bulgária: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Europeias
Confira as principais informações do duelo válido pela quarta rodada
Espanha e Bulgária terão os caminhos cruzados pela quarta rodada do Grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta terça-feira (14), às 15h45 (de Brasília), no Estádio José Zorrilla, em Valladolid (ESP). O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
Espanha 🔴🟡
A Espanha chega à quarta rodada das Eliminatórias Europeias em excelente fase, após somar nove pontos em três partidas e assumir a liderança do Grupo E. Desde a derrota para Portugal nos pênaltis na final da Nations League, em junho, a equipe comandada por Luis de la Fuente respondeu com autoridade ao vencer a própria Bulgária por 3 a 0 na estreia, aplicar 6 a 0 na Turquia e superar a Geórgia por 2 a 0. Mesmo com ausências importantes — entre elas Rodri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Dean Huijsen e Ferran Torres —, o time manteve o alto nível de atuação, com destaque para Mikel Oyarzabal, autor de seis gols nos últimos oito compromissos internacionais.
Bulgária 🔴🟢
Do outro lado, a Bulgária vive fase oposta: soma três derrotas, ocupa a lanterna da chave e não vence há oito jogos. A sequência negativa provocou a saída do técnico Ilian Iliev, substituído por Aleksandar Dimitrov, que estreou com uma pesada derrota por 6 a 1 diante da Turquia. Sem o zagueiro Emil Tsenov, lesionado, a equipe poderá ter novidades na defesa, como a entrada de Kristian Dimitrov. O atacante Kiril Despodov, capitão na última rodada, deve novamente liderar os Leões, que sofreram ao menos dois gols em cada uma das últimas sete partidas e enfrentam um cenário desafiador contra os atuais campeões europeus.
Tudo sobre o jogo entre Espanha e Bulgária (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Espanha x Bulgária
4ª rodada — Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026
📆 Data e horário: terça-feira, 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Zorrilla, em Valladolid (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Willy Delajod (França)
🚩 Assistentes: Erwan Finjean (França), Brice Parinet Le Tellier (França) e Jérémie Pignard (França)
📺 VAR: Dennis Johan Higler (Holanda) e Jan Boterberg (Bélgica)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)
Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Pau Cubarsí, Cucurella; Zubimendi, Pedri, Mikel Merino; Ferrán Torres, Mikel Oyarzabal, Yeremy Pino.
❌ Desfalques: Rodri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Dean Huijsen, Ferran Torres, Dani Carvajal
Bulgária (Técnico: Aleksandar Dimitrov)
Dimitar Mitov; Viktor Popov, Kristian Dimitrov, Rosen Bozhinov, Hristiyan Petrov; Marin Petkov, Kristiyan Stoyanov, Andrian Kraev; Radoslav Kirilov, Kirill Despodov, Ivajlo Chochev
❌ Desfalques: Emil Tsenov, Filip Krastev
