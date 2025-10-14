menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Espanha x Bulgária: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Europeias

Confira as principais informações do duelo válido pela quarta rodada

Avatar
Lance!
Valladolid (ESP)
Dia 14/10/2025
07:33
espanha bulgaria
imagem cameraEspanha x Bulgária; quarta rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Espanha e Bulgária terão os caminhos cruzados pela quarta rodada do Grupo E das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta terça-feira (14), às 15h45 (de Brasília), no Estádio José Zorrilla, em Valladolid (ESP). O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

espanha png
ESP
BUL
4ª rodada
Eliminatórias Europeias
Data e Hora
Terça-feira (14), às 15h45 (de Brasília)
Local
Estádio José Zorrilla, em Valladolid (ESP)
Árbitro
Willy Delajod (FRA)
Assistentes
Erwan Finjean, Brice Parinet Le Tellier, Jérémie Pignard (FRA)
Var
Dennis Johan Higler (HOL), Jan Boterberg (BEL)
Onde assistir

Espanha 🔴🟡

A Espanha chega à quarta rodada das Eliminatórias Europeias em excelente fase, após somar nove pontos em três partidas e assumir a liderança do Grupo E. Desde a derrota para Portugal nos pênaltis na final da Nations League, em junho, a equipe comandada por Luis de la Fuente respondeu com autoridade ao vencer a própria Bulgária por 3 a 0 na estreia, aplicar 6 a 0 na Turquia e superar a Geórgia por 2 a 0. Mesmo com ausências importantes — entre elas Rodri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Dean Huijsen e Ferran Torres —, o time manteve o alto nível de atuação, com destaque para Mikel Oyarzabal, autor de seis gols nos últimos oito compromissos internacionais.

continua após a publicidade

Bulgária 🔴🟢

Do outro lado, a Bulgária vive fase oposta: soma três derrotas, ocupa a lanterna da chave e não vence há oito jogos. A sequência negativa provocou a saída do técnico Ilian Iliev, substituído por Aleksandar Dimitrov, que estreou com uma pesada derrota por 6 a 1 diante da Turquia. Sem o zagueiro Emil Tsenov, lesionado, a equipe poderá ter novidades na defesa, como a entrada de Kristian Dimitrov. O atacante Kiril Despodov, capitão na última rodada, deve novamente liderar os Leões, que sofreram ao menos dois gols em cada uma das últimas sete partidas e enfrentam um cenário desafiador contra os atuais campeões europeus.

espanha
Jogadores da Espanha comemoram a vitória sobre a Geórgia nas Eliminatórias da Copa de 2026, em Elche (Foto: Jose Jordan/AFP)

Tudo sobre o jogo entre Espanha e Bulgária (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Espanha x Bulgária
4ª rodada — Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026
📆 Data e horário: terça-feira, 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Zorrilla, em Valladolid (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Willy Delajod (França)
🚩 Assistentes: Erwan Finjean (França), Brice Parinet Le Tellier (França) e Jérémie Pignard (França)
📺 VAR: Dennis Johan Higler (Holanda) e Jan Boterberg (Bélgica)

continua após a publicidade

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Espanha (Técnico: Luis de la Fuente)
Unai Simón; Pedro Porro, Le Normand, Pau Cubarsí, Cucurella; Zubimendi, Pedri, Mikel Merino; Ferrán Torres, Mikel Oyarzabal, Yeremy Pino.

❌ Desfalques: Rodri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Dean Huijsen, Ferran Torres, Dani Carvajal

Bulgária (Técnico: Aleksandar Dimitrov)
Dimitar Mitov; Viktor Popov, Kristian Dimitrov, Rosen Bozhinov, Hristiyan Petrov; Marin Petkov, Kristiyan Stoyanov, Andrian Kraev; Radoslav Kirilov, Kirill Despodov, Ivajlo Chochev

❌ Desfalques: Emil Tsenov, Filip Krastev

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias