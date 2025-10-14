Botafogo reencontra o Flamengo com novo time e em momento de tensão

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (15) para o clássico com o Flamengo, no Nilton Santos, às 19h30 (de Brasília), válido pela 28ª rodada do Brasileirão. Um turno depois, o Glorioso reencontra o rival, desta vez em seus domínios, com equipe bastante modificada em relação ao jogo do primeiro semestre.

No primeiro turno, no Maracanã, disputado no dia 18 de maio, Botafogo e Flamengo ficaram no empate sem gols. Na época, o Glorioso era comandado pelo português Renato Paiva e pouco assustou a meta defendida por Rossi.

Em comparação, no jogo em questão, o Glorioso teve cinco titulares que sequer vestem mais a camisa do clube: John, Jair, Gregore, Rwan Cruz e Igor Jesus. No banco, Danilo Barbosa, Patrick de Paula, Kauê e Elias Manoel foram negociados na janela do meio da temporada.

No 0 a 0 do Maracanã, pela nona rodada, o Botafogo foi a campo com: John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Allan; Rwan Cruz, Cuiabano e Igor Jesus. Saíram do banco Mateo Ponte, Marçal, Santi Rodríguez, Danilo Barbosa e Matheus Fernandes.

Botafogo busca o G-4

Se o Flamengo quer comemorar no Nilton Santos para não deixar o Palmeiras disparar na liderança, o Botafogo mira os três pontos para manter-se na cola do Mirassol, quarto colocado da competição, na luta por uma vaga direta na próxima Libertadores.

Para o clássico, o técnico Davide Ancelotti tem dúvida quanto à presença do lateral-direito Vitinho, com a Seleção Brasileira, dos laterais Alex Telles e Marçal, e do volante Newton, em relação ao time dos últimos jogos. A tendência é que Cuiabano, Gabriel Silva e Allan ganhem vaga no time titular.

