Palmeiras x Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere.

Desde que retornou da disputa do Mundial de Clubes, o Palmeiras engatou boa sequência no Brasileirão, liderado principalmente pela dupla formada por Flaco López e Vitor Roque. Os resultados, inclusive, fizeram o Verdão ultrapassar Flamengo e Cruzeiro na tabela de classificação.

Ficha do jogo PAL RBB 28ª Rodada Brasileirão Data e Hora Quarta-feira, 15 de outubro, 19h (de Brasília) Local Allianz Parque, São Paulo (SP) Árbitro Raphael Claus (SP) Assistentes Alex Ang Ribeiro (SP) e Maira Mastella Moreira (RS) Var Daniel Nobre Bins (RS) Onde assistir

Atualmente, o Palmeiras soma 56 pontos, três a mais que os cariocas, que têm o mesmo número de partidas. O Cruzeiro, com 27 jogos, aparece logo atrás, com 52 pontos. Grande sensação da competição, o Mirassol fecha o G-4, com 46.

Já o Red Bull Bragantino ocupa a nona colocação com 36 pontos, 10 vitórias, seis empates e 11 derrotas. A equipe marcou 33 gols e sofreu 38.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Histórico do confronto

O Palmeiras e o Red Bull Bragantino se enfrentaram 59 vezes em todas as competições, com ampla vantagem para o time paulista: 33 vitórias, 14 empates e 12 derrotas. O histórico mostra um domínio claro do Palmeiras ao longo dos confrontos, mas o Bragantino também tem registrado algumas conquistas importantes.

Quando analisados os jogos por mando de campo, o Palmeiras mantém a superioridade: em 30 partidas em casa, venceu 21, empatou sete e perdeu apenas dois para o Bragantino. Já fora de casa, em 29 jogos no estádio do Red Bull Bragantino, o Palmeiras somou 12 vitórias, enquanto o time da casa conquistou 10 triunfos e houve sete empates.

Confira as informações do jogo entre Palmeiras x Red Bull Bragantino

✅ FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO

28ª RODADA DO BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 15 de outubro, 19h (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view)

🧑‍⚖️ Árbitro: Raphael Claus (SP)

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Maira Mastella Moreira (RS)

🏁 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Murilo, Micael e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Maurício e Felipe Anderson; Vitor Roque.

JUVENTUDE (Técnico: Fernando Seabra)

Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha (Borbas).

