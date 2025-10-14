Argentina x Colômbia: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Mundial Sub-20

Argentina e Colômbia se enfrentam em duelo sulamericano no Mundial Sub-20 para definir quem será o segundo finalista do torneio A partida será disputada no Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, em Santiago (CHI), a partir das 20h (de Brasília). ➡️Clique para assistir no SporTV

Ficha do jogo ARG COL Mundial Sub-20 Semifinal Data e Hora Quarta-feira, 15 de outubro de 2025, às 20h (de Brasília) Local Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, em Santiago (CHI) Árbitro João Pedro Silva Pinheiro Onde assistir

A Argentina, comandada por Diego Placente, confirmou sua força ao vencer o México por 2 a 0 nas quartas de final, garantindo sua vaga. Do outro lado, a Colômbia superou a Espanha em um confronto agitado, vencendo por 3 a 2 graças a um hat-trick decisivo de Néiser Villarreal.

No entanto, ambas as potências sul-americanas chegam à semifinal com perdas significativas por suspensão: o artilheiro colombiano Néiser Villarreal e o atacante argentino Maher Carrizo estão fora.

O duelo definirá o primeiro finalista da Copa do Mundo Sub-20 de 2025, que enfrentará o vencedor de França e Marrocos. A Colômbia busca um feito inédito na história da competição, enquanto a Argentina, maior campeã do torneio, almeja voltar à final após quase duas décadas. O futebol sul-americano está em evidência na briga pelo título mundial.

✅ FICHA TÉCNICA

ARGENTINA X COLÔMBIA

Copa do Mundo Sub-20 - Semifinal



📆 Data e horário: Quarta-feira, 15 de outubro de 2025, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, em Santiago (CHI);

📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada)

🟨 Árbitro: João Pedro Silva Pinheiro

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Argentina (Técnico: Diego Placente)

Barbi; Ramírez, Soler, Fernández, Andrada; Delgado, Montoro, Acuña ; Sarco, Gorosito e Andino.

MARROCOS (Técnico: César Torres)

Jordan García; Keimer Sandoval, Simon Garcia, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Kener González, Alejandro Diaz; Barrera, Batioja e Óscar Perea.

A Argentina enfrenta a Colômbia na semifinal do Mundial Sub-20 (Foto: Javier Torres / AFP)

