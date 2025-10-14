menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Argentina x Colômbia: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Mundial Sub-20

Seleções de base se enfrentam na semifinal do Mundial Sub-20

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/10/2025
15:15
(Arte: Lance!)
imagem camera(Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Argentina e Colômbia se enfrentam em duelo sulamericano no Mundial Sub-20 para definir quem será o segundo finalista do torneio A partida será disputada no Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, em Santiago (CHI), a partir das 20h (de Brasília). ➡️Clique para assistir no SporTV

continua após a publicidade

Relacionadas

Ficha do jogo

ARG
COL
Mundial Sub-20
Semifinal
Data e Hora
Quarta-feira, 15 de outubro de 2025, às 20h (de Brasília)
Local
Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, em Santiago (CHI)
Árbitro
João Pedro Silva Pinheiro
Onde assistir
SporTV

A Argentina, comandada por Diego Placente, confirmou sua força ao vencer o México por 2 a 0 nas quartas de final, garantindo sua vaga. Do outro lado, a Colômbia superou a Espanha em um confronto agitado, vencendo por 3 a 2 graças a um hat-trick decisivo de Néiser Villarreal.

No entanto, ambas as potências sul-americanas chegam à semifinal com perdas significativas por suspensão: o artilheiro colombiano Néiser Villarreal e o atacante argentino Maher Carrizo estão fora.

continua após a publicidade

O duelo definirá o primeiro finalista da Copa do Mundo Sub-20 de 2025, que enfrentará o vencedor de França e Marrocos. A Colômbia busca um feito inédito na história da competição, enquanto a Argentina, maior campeã do torneio, almeja voltar à final após quase duas décadas. O futebol sul-americano está em evidência na briga pelo título mundial.

Tudo sobre o jogo Argentina x Colômbia, pelo Mundial Sub-20 (onde assistir ao vivo, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

ARGENTINA X COLÔMBIA
Copa do Mundo Sub-20 - Semifinal

📆 Data e horário: Quarta-feira, 15 de outubro de 2025, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, em Santiago (CHI);
📺 Onde assistir: SporTV (TV fechada)
🟨 Árbitro: João Pedro Silva Pinheiro

continua após a publicidade

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Argentina (Técnico: Diego Placente)
Barbi; Ramírez, Soler, Fernández, Andrada; Delgado, Montoro, Acuña ; Sarco, Gorosito e Andino.

MARROCOS (Técnico: César Torres)
Jordan García; Keimer Sandoval, Simon Garcia, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Kener González, Alejandro Diaz; Barrera, Batioja e Óscar Perea.

A Argentina enfrenta a Colômbia na semifinal do Mundial Sub-20 (Foto: Javier Torres / AFP)
A Argentina enfrenta a Colômbia na semifinal do Mundial Sub-20 (Foto: Javier Torres / AFP)

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias