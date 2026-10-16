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Botafogo x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações

Botafogo x Chapecoense: pela 31ª rodada do Brasileirão Série A 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 18:17
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Brasileirão Série A 2026 - Botafogo x Chapecoense
Onde assistir ao vivo a partida entre Botafogo e Chapecoense pelo Brasileirão Série A 2026 (Arte / Lance!)

Botafogo e Chapecoense se enfrentam neste sábado (17), às 18h, no Estádio Olímpico Nilton Santos, pela 31ª rodada do Brasileirão. O confronto terá transmissão de Premiere, Cazé TV e Record. ➡️️Clique aqui para assistir no Premiere.

O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Botafogo vem de empate por 1 a 1 diante do Coritiba, fora de casa, pela 30ª rodada. Nos jogos anteriores, o Alvinegro empatou com o Coritiba e perdeu para o Vasco em casa por 2 a 1. Já a Chapecoense vem de uma dura derrota por 1 a 4 para o Athletico PR, em casa, pela 30ª rodada.

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Ficha do jogo

Escudo do Botafogo
BOT
Escudo Chapecoense
ACF
Brasileirão
31ª rodada
Data e Hora
17 de outubro, às 18h
Local
Nilton Santos, Rio de Janeiro
Árbitro
Raphael Claus (SP)
Assistentes
Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Izabele de Oliveira (SP)
Var
Thiago Duarte Peixoto (SP)
Onde assistir

No primeiro turno, as equipes se enfrentaram na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso goleou a Chape por 4 a 1, com dois gols de Edenílson e dois de Matheus Martins.

Escalações prováveis

Botafogo
Técnico: Tite
Gabriel Batista; Alex Telles, Marçal, N. Ferraresi e Vitinho; Allan, Danilo Santos e H. Ziyech; C. Medina, Matheus Martins e Arthur Cabral.

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Chapecoense
Técnico: Rafael Lacerda
Anderson; Bruno Pacheco, João Paulo, Rafael Thyere e Dudu; Bruno Matias, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Maurício Garcez, Marcinho e Túlio.

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