Botafogo x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações
Botafogo x Chapecoense: pela 31ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Botafogo e Chapecoense se enfrentam neste sábado (17), às 18h, no Estádio Olímpico Nilton Santos, pela 31ª rodada do Brasileirão. O confronto terá transmissão de Premiere, Cazé TV e Record. ➡️️Clique aqui para assistir no Premiere.
O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Botafogo vem de empate por 1 a 1 diante do Coritiba, fora de casa, pela 30ª rodada. Nos jogos anteriores, o Alvinegro empatou com o Coritiba e perdeu para o Vasco em casa por 2 a 1. Já a Chapecoense vem de uma dura derrota por 1 a 4 para o Athletico PR, em casa, pela 30ª rodada.
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Ficha do jogo
No primeiro turno, as equipes se enfrentaram na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso goleou a Chape por 4 a 1, com dois gols de Edenílson e dois de Matheus Martins.
Escalações prováveis
Botafogo
Técnico: Tite
Gabriel Batista; Alex Telles, Marçal, N. Ferraresi e Vitinho; Allan, Danilo Santos e H. Ziyech; C. Medina, Matheus Martins e Arthur Cabral.
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Chapecoense
Técnico: Rafael Lacerda
Anderson; Bruno Pacheco, João Paulo, Rafael Thyere e Dudu; Bruno Matias, Yago Felipe e Giovanni Augusto; Maurício Garcez, Marcinho e Túlio.
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