Morre atacante Jesús de Miguel, atingido em campo por goleiro adversário
Jogador sofreu parada cardíaca após dividida no meio-campo
O atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, morreu na manhã desta terça-feira (3), menos de um dia após sofrer uma parada cardíaca em campo durante jogo da equipe espanhola com o Andorra. O jogador passou mal após ser atingido pelo goleiro Owono, que tentou interceptar a bola no meio-campo, mas acabou se chocando com o atacante.
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"Com o coração partido, um nó na garganta e sem conseguir acreditar que isso seja verdade, nós, do CD Tenerife, comunicamos o trágico falecimento, nesta terça-feira, 3 de novembro de 2026, às 8h (hora local), de Jesús de Miguel Alameda", publicou o clube no X.
Os primeiros socorros a Jesús de Miguel foram realizados ainda em campo pela equipe médica, mas devido à gravidade do incidente o atacante foi levado ao Hospital Nuestra Señora de Candelaria, na cidade de Tenerife. O jogador chegou inconsciente, e não reagiu ao tratamento.
"Não há palavras de consolo; não há absolutamente nada que amenize esse sentimento repleto de tristeza. Estamos ao lado de sua família devastada, ao lado de seus entes queridos, ao lado de toda a torcida do Tenerife que hoje chora por este desfecho cruel", lamentou o clube.
Na postagem, o Tenerife declarou ainda que "a família de Jesús de Miguel agradece cada uma das demonstrações de apoio recebidas e, da mesma forma, pede, do fundo do coração, o máximo respeito à sua privacidade nestes momentos terríveis".
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