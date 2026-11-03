Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Morre atacante Jesús de Miguel, atingido em campo por goleiro adversário

Jogador sofreu parada cardíaca após dividida no meio-campo

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
03/11/2026 07:04
Favorite o Lance! no Google
Tenerife postou foto em preto e branco e informou morte do atacante Jesús de Miguel
Jesús de Miguel foi levado a um hospital de Tenerife, mas não resistiu ao choque sofrido em campo (Divulgação/CD Tenerife)

O atacante Jesús de Miguel, do Tenerife, morreu na manhã desta terça-feira (3), menos de um dia após sofrer uma parada cardíaca em campo durante jogo da equipe espanhola com o Andorra. O jogador passou mal após ser atingido pelo goleiro Owono, que tentou interceptar a bola no meio-campo, mas acabou se chocando com o atacante.

➡️Barcelona avalia contratação de estrela do Manchester United

"Com o coração partido, um nó na garganta e sem conseguir acreditar que isso seja verdade, nós, do CD Tenerife, comunicamos o trágico falecimento, nesta terça-feira, 3 de novembro de 2026, às 8h (hora local), de Jesús de Miguel Alameda", publicou o clube no X.

continua após a publicidade

Os primeiros socorros a Jesús de Miguel foram realizados ainda em campo pela equipe médica, mas devido à gravidade do incidente o atacante foi levado ao Hospital Nuestra Señora de Candelaria, na cidade de Tenerife. O jogador chegou inconsciente, e não reagiu ao tratamento.

"Não há palavras de consolo; não há absolutamente nada que amenize esse sentimento repleto de tristeza. Estamos ao lado de sua família devastada, ao lado de seus entes queridos, ao lado de toda a torcida do Tenerife que hoje chora por este desfecho cruel", lamentou o clube.

continua após a publicidade

Na postagem, o Tenerife declarou ainda que "a família de Jesús de Miguel agradece cada uma das demonstrações de apoio recebidas e, da mesma forma, pede, do fundo do coração, o máximo respeito à sua privacidade nestes momentos terríveis".

O atacante Jesús de Miguel (dir) estava no Tenerife desde 2025
O atacante Jesús de Miguel (dir) estava no Tenerife desde 2025 (Divulgação/CD Tenerife)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Tudo sobre
Sugerida para você!
cristiano ronaldo e filho

Futebol Internacional

Filho de lenda e lateral do Santos estão na lista do Sub-17 de Portugal

Há 11 horas
Tenerife X Andorra

Futebol Internacional

Atacante sofre parada cardíaca na Espanha após choque com goleiro; veja

Há 13 horas
Matheus Oliveira e Anyang FC celebram em campo durante partida de futebol.

Futebol Internacional

Ex-Santos brilha no último minuto e atinge marca épica na Ásia

Há 17 horas
Cristiano Ronaldo em ação no Al-Nassr (Foto: Fadel Senna / AFP)

Futebol Internacional

Segurança preocupa na Ásia; entenda ausência de Cristiano Ronaldo em jogo

Há 20 horas
Técnico do Flamengo à beira do campo durante Fluminense x Flamengo, Final Carioca 2023

Futebol Internacional

Ex-Flamengo quer voltar à Premier League e mira títulos

Há 20 horas
Cristiano Ronaldo no banco de reservas no jogo entre Portugal e Noruega, pela Nations League (Foto: Lise Åserud/NTB/AFP)

Futebol Internacional

Champions da Ásia: Cristiano Ronaldo fica fora de jogo por questões de segurança; entenda

Há 21 horas
Mais LANCE!
Carrick United no banco de reservas; homem de terno cobre o rosto com as mãos, cercado por colegas com casacos pretos e vermelhos.

Ex-técnico do Manchester United vê rebaixamento como possibilidade

Jogadores do Manchester City se defendem de falta cobrada por Marcus Rashford, do Manchester United, pela Premier League. (Foto: Paul Ellis/AFP)

Barcelona avalia contratação de estrela do Manchester United

Rircharlison com o filho no colo e a mulher Amanda ao lado

Richarlison anuncia nas redes que será pai novamente: 'Agora somos quatro'

Vinícius Júnior (Real Madrid) conduz a bola contra a Roma, em jogo da UEFA Champions League.

Jornais repercutem atuação do Real Madrid sem Vini Jr: 'Ninguém sentiu falta'

Homem com cabelo preso para trás, expressão neutra, casaco preto; fundo azul desfocado.

Filipe Luís vira assunto após derrota do Monaco na França: 'Nitidamente'

Equipe de jovens do Palmeiras, uniforme verde, posa para foto na Messi Cup.

Palmeiras vence o River Plate e conquista a Messi Cup

Boca x River Plate classico na Argentina

Rival do Atlético-MG na Sula vence clássico e se garante na Libertadores 2027

Filipe Luís observa Monaco x Paris FC pela Ligue 1.Filipe Luís observa o duelo entre Monaco e Paris FC, pela Ligue 1

Monaco de Filipe Luís perde mais uma na França, e técnico freia expectativa

Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League

Torcida do Real Madrid manda recado para Vini Jr.: 'Sinto pena'

Havertz comemora gol marcado pelo Arsenal sobre o Liverpool na Premier League

Com falha de Alisson, Arsenal derrota o Liverpool em Anfield

Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League

Imprensa espanhola crava futuro de Vini Jr no Real Madrid

Bellingham comemora gol do Real Madrid sobre o Racing Santander com os braços abertos

Com pênalti polêmico, Real Madrid vence o Racing Santander na La Liga

Muslera comemora penaltis defendidos em Flamengo x Estudiantes

Algoz do Flamengo na Libertadores falha três vezes na Argentina; veja os lances