Botafogo e Bangu-RJ se enfrentam neste domingo (26), em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. A bola rola às 18h (de Brasília), e as equipes entram em campo no Nilton Santos. O confronto será transmitido pelo Sportv (canal fechado) e Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Sportv

Na 11ª colocação na tabela de classificação do Carioca, o vice-lanterna Botafogo chega para a partida após nova derrota, agora para o Volta Redonda. Até o momento, a equipe, que não ainda não tem técnico apra a temporada, só venceu um jogo do torneio estadual.

O Bangu, entretanto, também enfrenta uma situação delicada no Carioca. A equipe é a lanterna do torneio com apenas um ponto marcado em quatro jogos, acumulando um empate e três derrotas. A última, inclusive, para o Flamengo, na goleada sofrida por 5 a 0.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X BANGU-RJ

5ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: domingo, 26 de janeiro de 2025, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

🟨 Árbitro: ainda não definido

🚩 Assistentes: ainda não definido

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Carlos Leiria)

Raul; Newton, Kawan, Serafim, Rafael Lobato (Lucyo); Kauê, Patrick de Paula, Kauan Lindes; Yarlen, Matheus Nascimento, Vitinho (Kayke).

BANGU-RJ (Técnico: Júnior Lopes)

Victor Brasil; Hygor, Kevem, Yuri Garcia, Vitinho; André Castro, Franklin, Lucas Nathan, Raphael Augusto; Fabinho, Raphael Carioca.