O Botafogo segue na busca pela contratação de Marlon Gomes, ex-Vasco que defende, atualmente, as cores do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Apesar do acordo verbal com o jogador, o Glorioso ainda precisa chegar a um acoro com o clube ucraniao. O Lance! mostra para você os números do meia pelo seu atual time.

➡️ Agente de Bitello, jogador em negociação com o Botafogo, rebate nota de clube russo

Confira os números envolvendo a negociação entre Botafogo e Shakhtar Donetsk por Marlon Gomes

Segundo o "GE", o Botafogo segue interessado pelo jogador. A primeira oferta, recusada, foi por 10 milhões de euros (cerca de R$ 62,2 milhões). A nova investida foi na casa dos 13 milhões de euros (R$ 80,8 milhões, na cotação atual). Os ucranianos ainda não responderam.

Marlon Gomes, do Shakhtar Donetsk, está na mira do Botafogo (Foto: Divulgação)

O brasileiro tem o desejo de retornar ao seu país, principalmente pelo aspecto familiar. Afinal, grande parte de seus familiares permaneceram no Brasil. Assim, no cenário nacional, o Botafogo seria um caminho interessante para o atleta.

Veja os números de Marlon Gomes pelo Shakhtar Donetsk na Ukrainian Premier League

⚔️23 jogos (10 titular)

⚽4 gols

🅰️4 assistências

🔑16 passes decisivos

✅92% acerto no passe

↗️70% acerto no passe longo

🦾106 bolas recuperadas

⤴️27 interceptações

* números do site Sofascore Brasil