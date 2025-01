Sem os titulares, Botafogo tem início ruim no Carioca e liga o alerta

A derrota do Botafogo por 2 a 1 para o Volta Redonda na noite dessa quarta-feira (22), no Nilton Santos, fez o time cair para a 9ª posição do Campeonato Carioca, com três pontos. Foi a terceira derrota em quatro partidas na Taça Guanabara (o primeiro turno do Estadual), o que deixa o clube com um aproveitamento de apenas 25% até aqui.

➡️Confira a classificação do Campeonato Carioca

A arrancada ruim acende o alerta de que o time alternativo do Botafogo está aquém do necessário para buscar uma vaga nas semifinais do Estadual — duas das três derrotas foram em jogos do Nilton Santos.

Mas, apesar do começo ruim, o Botafogo terá pelo menos mais uma rodada sem os principais jogadores. A estreia dos titulares está prevista apenas para quarta-feira da semana que vem, dia 29, quando o time faz o clássico com o Fluminense. Antes disso, no domingo, o time encara o Bangu, novamente em casa.

Além disso, não está descartado que o alvinegro volte a jogar com os reservas depois do retorno do elenco principal. Por ser início de temporada e com um calendário cheio nos próximos meses, a comissão técnica do Botafogo vai monitorar o desgaste dos jogadores.

Vale lembrar que o time disputará a Supercopa Rei com o Flamengo, no dia 2 de fevereiro, em Belém. E o grupo principal está recém no 9º dia de treinamentos, já que o elenco voltou das férias depois que todas as demais equipes — a temporada 2024 do alvinegro encerrou apenas após a disputa da Copa Intercontinental, quando a equipe caiu nas quartas de final para o Pachuca.

Elenco principal do Botafogo faz treinos restritos com bola

O elenco principal do Botafogo já iniciou os trabalhos com bola, mas há um limitador: apenas 15 jogadores estão à disposição, o que impede que trabalhos táticos sejam realizado com a extensão total do campo.

Além disso, o clube ainda não definiu o substituto do técnico Artur Jorge. Assim, os trabalhos estão sendo comandados por Carlos Leiria, que vem comandando a equipe alternativa no Estadual.