Quais as chances de nenhum dos grandes levar o Campeonato Carioca? Analisamos as odds

O Rio de Janeiro tem quatro clubes grandes, e é comum que Botafogo, Flamengo, Vasco e Fluminense dominem o campeonato estadual. No entanto, não é isso que está acontecendo no Cariocão de 2025.

Na quarta rodada da competição, nenhum dos quatro grandes está entre os quatro primeiros colocados. Isso significa que se a Taça Guanabara terminasse hoje, as semifinais do Campeonato Carioca seriam compostas apenas por times considerados pequenos.

Campeonato Carioca: Regulamento

A competição funciona da seguinte forma: na primeira fase, 12 times disputam entre si em sistema de pontos corridos. O primeiro colocado leva o título da Taça Guanabara. Depois, os quatro primeiros colocados da tabela disputam semifinal e final, onde é decidido o grande campeão carioca.

Odds próximos jogos

Na quarta rodada, Botafogo e Flamengo já jogaram. Enquanto o alvinegro perdeu de 1-2 para o Volta Redonda, o rubro negro venceu o Bangu por 0-5. Ambos os times só tiveram uma vitória até agora.

Fluminense e Vasco jogam hoje, 23/01, 21h30. O tricolor enfrenta a Portuguesa fora de casa. Veja as odds para a partida:

Vitória da Portuguesa

8.90 na Superbet

Empate

4.55 na Superbet

Vitória do Fluminense

1.34 na Superbet

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 23 de janeiro de 2025 às 10h30.

Já o Vasco enfrenta o Madureira em casa. Confira as cotações:

Vitória do Vasco

1.23 na Betano

Empate

5.40 na Betano

Vitória do Madureira

12.50 na Betano

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 23 de janeiro de 2025 às 10h30.

Odds Campeão Carioca

Independentemente do resultado das partidas, nenhum dos grandes conseguiria alcançar o atual líder nesta rodada. Sendo assim, com 10 pontos, o Maricá é o time que está mais perto de ser campeão da Taça Guanabara.

Ainda assim, com sete rodadas pela frente, é de se esperar que Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco comecem a reagir e entrem na zona de classificação para as semifinais. Portanto, mesmo na liderança da tabela, o Maricá não é o time mais cotado para ser campeão carioca. Veja as odds pela Betano:

Flamengo: 2.30 Botafogo: 4.50 Vasco: 4.50 Fluminense: 5.00 Volta Redonda: 10.00 Portuguesa: 35.00

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização 23 de janeiro de 2025 às 10h30.

Isso significa que a equipe mais cotada para ser vencedora do Campeonato Carioca é o Flamengo, com 43% de probabilidade.

A última vez que um clube pequeno rompeu a hegemonia e foi campeão carioca foi em 1966, quando o Bangu levou o título.