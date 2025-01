Vasco vence Madureira pelo Carioca na estreia de Carille

O Vasco venceu o Madureira por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (23), na Arena da Amazônia, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Paulinho e Vegetti marcaram os gols do Cruz-Maltino no jogo marcado pela estreia de Fábio Carille.

A vitória foi a primeira do Vasco na temporada 2025. Com o resultado, o Cruz-Maltino foi a 6 pontos e ocupa a 5ª posição na classificação do Campeonato Carioca. Já o Madureira estacionou na 10ª colocação na tabela, com 4 pontos.

Como foi o jogo?

A estreia do elenco principal sob o comando de Fábio Carille foi positiva nos minutos. O time fez o que o técnico propôs: volume, posse de bola e jogadores aproximados. Aos 21 minutos, Tchê Tchê, que estreou com a camisa cruz-maltina, deu um belo passe para Paulinho, que chutou para abrir o placar.

Depois dos 30 minutos, o Madureira passou a ser mais agressivo e atacar o Vasco. No entanto, foi ineficaz.

O segundo tempo começou da mesma forma que terminou o primeiro: Madureira correndo atrás do empate e esbarrando na qualidade do sistema ofensivo. O Vasco, por sua vez, teve uma chance para ampliar com Vegetti, com 17 minutos. Porém, o atacante argentino demorou para finalizar e a defesa do Tricolor Suburbano chegou para bloquear o chute.

O Vasco também melhorou com Payet, que entrou no lugar de Philippe Coutinho no final do segundo tempo. Quando a partida se encaminhava para o fim, aos 50 minutos, o meia francês encontrou Maxime Dominguez, que tocou para Puma Rodríguez. O lateral-direito cruzou na medida e Vegetti cabeceou firme para ampliar e fechar o placar no último lance do jogo.

Paulinho abriu o placar para o Vasco contra o Madureira (Foto: Antonio Pereira/AGIF)

O que vem pela frente?

Na próxima rodada, o Vasco volta a campo para enfrentar a Portuguesa, às 21h de domingo (26), em São Januário. Já o Madureira recebe o Fluminense, às 16h do mesmo dia, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 0 MADUREIRA

4ª RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena da Amazônia, Manaus (AM);

🥅 Gols: Paulinho (21' do 1ºT) e Vegetti (50' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Paulinho, Léo Jardim e Jair (VAS); Marcelo e Minho (MAD);

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair (Hugo Moura), Paulinho (Mateus Carvalho), Tchê Tchê, Philippe Coutinho (Payet) e Alex Teixeira (Maxime Dominguez); Vegetti.

MADUREIRA (Técnico: Daniel Neri)

Mota; Celsinho, Arthur (Welington Zarú), Jean e Caio Felipe; Matheus Lira (Lucas Paraíba), Wagninho, Wallace e Marcelo; Gustavo Coutinho (Minho) e Flávio Souza (Renato Henrique).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Júlio César de Oliveira;

🚩 Assistentes: Danilo Oliveira da Silva e Marcus Vinícius Machado Araújo Brandão;

4️⃣ Quarto árbitro: Daniel Wilson Barbosa de Castro;

🖥️ VAR: Grazianni Maciel Rocha.