Onde Assistir

Flamengo x Internacional: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Jogo de ida das oitavas de final começa às 21h30 desta quarta

imagem cameraFlamengo e Internacional se enfrentam no Maracanã (Foto: Arte/Lance!)
6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/08/2025
19:28
Flamengo e Internacional se enfrentam na noite desta quarta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A partida no Maracanã contará com a transmissão da TV Globo, ESPN e Disney+.

Após o confronto desta quarta-feira, Rubro-Negro e Colorado voltam a se enfrentam no dia 20 de agosto, no mesmo horário, em Porto Alegre, no Beira-Rio. Entre os jogos da Libertadores, as equipes entram em campo no domingo, pelo Brasileirão, também em solo gaúcho.

Ficha do jogo

Escudo do Flamengo - Onde Assistir
FLA
Internacional-escudo-onde-assistir
INT
Libertadores
Oitavas de final - Jogo de ida
Data e Hora
Quarta-feira, dia 13 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
Local
Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro
Dario Herrera (ARG)
Assistentes
Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)
Var
Hernán Mastrángelo (ARG)
Onde assistir

Casa cheia no Maracanã

O Maracanã contará com grande festa para o jogo da Libertadores. Todos os ingressos foram vendidos antecipadamente.

Como chega o Flamengo

O Rubro-Negro, eliminado na Copa do Brasil, foca as suas atenções na Libertadores, assim como no Brasileirão, em que lidera isoladamente. Na última edição da competição internacional, o time carioca caiu nas quartas de final para o Peñarol.

Em campo, o técnico Filipe Luís terá um desfalque importante. Arrascaeta, por suspensão, não joga a primeira partida. Assim, a expectativa é pelo substituto do camisa 10, que pode ser Saúl, Plata, Luiz Araújo ou até mesmo Carrascal, que ainda não estreou.

Por outro lado, o treinador terá o retorno de Jorginho, que não enfrentou o Mirassol no final de semana (Brasileirão).

Como chega o Internacional

Para o primeiro confronto das oitavas de final, o Internacional, que também foi eliminado na Copa do Brasil na semana anterior, terá duas mudanças. Aguirre e Vitão serão titulares, enquanto Alan Benítez e Clayton Sampaio ficam no banco. De resto, a equipe deverá ser a mesma que iniciou o confronto contra o RB Bragantino pela última partida pelo Brasileirão.

Internacional terá apoio dos torcedores no Rio

Na chegada da delegação colorada ao Rio de Janeiro, dezenas de torcedores do Internacional fizeram muita festa, com rua de fogo e gritos de apoio. Os ingressos para o setor visitante do Maracanã estão esgotados.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X INTERNACIONAL
JOGO DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL - LIBERTADORES
🗓️ Data e horário: quarta-feira, dia 13 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Transmissão: TV Globo, ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG)
🚩 Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)
🏁 VAR: Hernán Mastrángelo (ARG)

⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan (Evertton Araújo), Jorginho e Luiz Araújo (Saúl); Plata, Pedro e Samuel Lino.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)
Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

BRASILEIRO A 2025, FLAMENGO X INTERNACIONAL
Wallace Yan e Thiago Maia em Flamengo x Internacional (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

