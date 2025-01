O Fluminense venceu a Portuguesa por 3 a 1, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca, nesta quinta-feira (23), no Estádio Luso Brasileiro. O Tricolor contou com gols de Keno e Germán Cano (2) para conquistar o primeiro triunfo no estadual, enquanto Romarinho descontou para a Lusa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Com o resultado, a equipe treinada por Mano Menezes chegou aos 5 pontos e ocupa a 6ª colocação em busca de uma vaga no G-4. Enquanto isso, a Portuguesa segue na 4ª colocação, com seis pontos.

Como foi a partida entre Fluminense e Portuguesa?

No início do primeiro tempo, a Portuguesa assustou o Fluminense com Lucas Mota aproveitando o pivô de Lohan e obrigando Fábio a fazer grande defesa. Mas o Tricolor se recompôs e abriu o placar. Keno recebeu passe rasteiro de Serna e bateu de primeira, aos 11 minutos. A equipe de Mano Menezes manteve o controle da partida e ampliou o marcador. Cano converteu o pênalti sofrido por Samuel Xavier, aos 32 minutos.

continua após a publicidade

No ataque seguinte, Martinelli pegou o rebote da defesa da Lusa e soltou a bomba para a belíssima intervenção de Bruno. A Portuguesa diminuiu a desvantagem, após boa jogada coletiva. Joãozinho foi acionado pela esquerda, cruzou rasteiro no meio e Romarinho completou para o fundo da rede.

No segundo tempo morno, a Portuguesa perdeu a chance de empatar, após grande jogada de Joãozinho, mas com a finalização afastada pela defesa Tricolor. Na sequência, Serna foi acionado pela direita, cruzou na área e Cano contou com a falha do goleiro Bruno para ampliar o marcador, aos 13 minutos: 3 a 1 para o Fluminense. Nos acréscimos, Riquelme Felipe arriscou a finalização da intermediária, bateu colocado, mas Bruno fez grande defesa. Após cobrança de escanteio, Canobbio dominou no peito e carimbou a trave. Aos 51 minutos, Fuentes cobrou a falta que desviou na barreira e acertou o travessão.

continua após a publicidade

O que vem por aí para Fluminense e Portuguesa?

No próximo domingo (26), o Fluminense encara o Madureira, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, às 16h (de Brasília), no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES). No mesmo dia, a Portuguesa visita o Vasco, às 21h (de Brasília), em São Januário.

✅ FICHA TÉCNICA

Portuguesa 1 x 3 Fluminense - Campeonato Carioca

4ª rodada

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, às 21h30m (de Brasília).

📍 Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).

🥅 Gols: Keno, 10'/1ºT (0-1); Cano, 32'/1ºT (0-2); Romarinho, 37'/1ºT (1-2); e Cano, 13'/2ºT (1-3)

🟨 Cartões amarelos: Anderson Rosa, Kayke, Thomás Kayck e Wellington Cézar (POR); Martinelli e Isaque (FLU)

💸 Renda: R$ 86.160,00

🧑‍🤝‍🧑 Público: 2.822 (2.575 pagantes)

PORTUGUESA (Técnico: Douglas Ferreira)

Bruno; Lucas Mota (Joazi), Ian Carlo, Thomás Kayck (Iran) e Kayke (Marcus Vinícius); Wellington Cézar, João Paulo e Anderson Rosa; Romarinho (Elicley), Lohan e Joãozinho (Lucas Santos).

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Santos e Fuentes; Hércules, Martinelli (Bernal) e Lima (Isaque); Keno (Canobbio), Cano (Kauã Elias) e Serna (Riquelme Felipe).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães.

🚩 Assistentes: Gustavo Mota Correia e Daniel de Oliveira Alves Pereira.

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.