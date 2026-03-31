Bósnia x Itália: que horas é o jogo por vaga na Copa do Mundo de 2026?

O mundo do futebol vai parar para o duelo entre Itália e Bósnia, nesta terça-feira (31), que vai definir uma vaga no grupo B da Copa dos Estados Unidos, México e Canadá. A bola vai rolar às 15h45 (Brasília), no Estádio Bilino Polje, em Zenica, na Bósnia. O duelo decisivo terá transmissão do Sportv (TV por assinatura) e Globoplay (streaming).

continua após a publicidade

Para a Itália, o jogo vale a sobrevivência de sua tradição; para a Bósnia, a chance de derrubar um gigante e retornar ao topo. O cenário escolhido para a decisão tem tudo para lembrar mais uma noite de Libertadores do que um playoff europeu: gramado irregular, público reduzido por punição, clima hostil e uma tensão que já tomou conta dos bastidores.

➡️Bósnia x Itália: duelo entre europeus terá clima de Libertadores; entenda

➡️Estreia de Mano Menezes em seleção repercute fora do Brasil: 'Está claro'

Itália e Bósnia em ação nas Eliminatórias da Copa de 2022 (Foto: Divulgação/Itália)

Como chegam Bósnia e Itália para o jogo decisivo

A Bósnia vive um conto de fadas. Após eliminar o País de Gales nos pênaltis, os bósnios contam com a experiência do eterno capitão Edin Dzeko para tentar repetir o feito de 2014, quando o país disputou sua única Copa do Mundo. Jogando em casa, a promessa é de um "caldeirão" para intimidar os tetracampeões mundiais.

continua após a publicidade

A Azzurra chega para este duelo após vencer o duelo contra a Irlanda do Norte, vencendo por 2 a 0 com gols de Tonali e Moise Kean. O time de Gennaro Gattuso carrega o peso de ter ficado fora das duas últimas Copas do Mundo (2018 e 2022) e sabe que um tropeço em solo bósnio significaria uma crise sem precedentes no futebol italiano.

🤑 Aposte em gols de Bósnia x Itália pela repescagem da Copa do Mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.