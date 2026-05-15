Santos x Coritiba: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Santos entra em campo neste domingo (17), diante do Coritiba, às 11h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Os ingressos para a partida estão esgotados, e a expectativa é de grande festa da torcida santista para incentivar Neymar, que vive a expectativa de figurar na lista da Seleção Brasileira para a próxima Copa do Mundo. A convocação será divulgada na próxima segunda-feira (18), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

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Ficha do jogo SAN COR 16ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora 17 de maio de 2026; 11h (de Brasília) Local Neo Química Arena (SP) Árbitro Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG) Assistentes Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luis Carlos de Franca Costa (RN) Var Wagner Reway (SC) Onde assistir

Como chegam os dois times?

Classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil justamente após vencer o Coritiba na última quarta-feira (13), no Couto Pereira, o Santos busca a terceira vitória consecutiva na temporada. O Alvinegro Praiano bateu o Coxa por 2 a 0 e garantiu vaga na próxima fase da competição. No Campeonato Brasileiro, a equipe também vem de triunfo por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro. O time tenta se afastar da zona de rebaixamento, já que está a apenas um ponto do Z4.

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O clube optou por mandar a partida na Neo Química Arena para contemplar os torcedores da capital paulista e também criar um ambiente favorável para Neymar, que busca "carimbar o passaporte" para a próxima Copa do Mundo com uma boa atuação diante de mais de 40 mil pessoas.

Já o Coxa tenta se recuperar após a eliminação em casa e encerrar o jejum de cinco partidas sem vitória. O técnico Fernando Seabra não poderá contar com Lucas Ronier, suspenso. Outras baixas são o lateral JP Chermont, que pertence ao Peixe e não pode atuar por questões contratuais, além de Tinga, que trata um problema muscular na panturrilha. Na última rodada do Brasileirão, o Coritiba empatou em 2 a 2 com o Internacional, no Couto Pereira.

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Gabriel Barbosa durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

Ficha Técnica:

⚽ SANTOS X CORITIBA - 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲 Domingo, dia 17 de maio de 2026

📍Estádio: Neo Química Arena (SP)

⏰Horário: 11h (de Brasília)

📺Onde assistir: Premiere (clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

🚩Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

📟 VAR: Wagner Reway (SC)

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Prováveis escalações:

SANTOS (Técnico: Cuca) Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Lucas Veríssimo e Escobar; Willian Arão (Gustavo Henrique), Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Barreal; Rollheiser e Neymar.

CORITIBA (Técnico: Fernando Seabra) Pedro Rangel; Tiago Cóser, Jacy, Bruno Melo e Felipe Jonathan; Sebastián Gómez, Vini Paulista e Josué; Breno Lopes, Lavega e Pedro Rocha.

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