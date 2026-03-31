Um jogador muito identificado com um gigante da Série A do Campeonato Brasileiro estreou na Kings League Brasil com cinco gols na noite desta segunda-feira (30). O meia-atacante Chay, peça chave na reestruturação esportiva do Botafogo, fez seu primeiro jogo pelo Dibrados FC.

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O meia-atacante, que também passou pelo Cruzeiro, outro gigante da Série A, foi fundamental na vitória sobre o Funkbol por 11 a 9. A partida foi disputada na Trident Arena, em Guarulhos (SP), e marcou o fim da sequência negativa do Dibrados FC.

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Chay balançou as redes cinco vezes em sua primeira partida pela equipe presidida por Lucas Tilty e Allan Stag. O meia-atacante é a principal contratação do Dibrados para o segundo split da temporada 2026 da Kings League Brasil. O time, apelidado de "Cobras da Bola", conquistou a primeira vitória após sequência de derrotas.

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Durante entrevista à CazéTV após o jogo, Chay foi questionado sobre qual experiência seria melhor: jogar na Kings League ou atuar no Estádio Nilton Santos lotado com a torcida cantando "Eu me apaixonei por um rapaz…", referência à paródia "Eu vi o Chay" que viralizou nas redes sociais.

- Pô, cara … O Nilton Santos. Eu amo o Botafogo! - respondeu Chay, com passagem por gigantes da Série A.

O ex-camisa 14 do Botafogo demonstrou que mantém forte vínculo com o clube carioca. A declaração aconteceu após a atuação decisiva do jogador em sua estreia pela nova equipe.

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