Internacional x Vasco: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
No Beira-Rio, Inter e Vasco duelam para encostar no pelotão de frente
- Matéria
- Mais Notícias
O Internacional recebe o Vasco neste sábado (16), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida, válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, coloca frente a frente duas equipes que acabaram de carimbar suas vagas nas oitavas de final da Copa do Brasil, mas que buscam maior regularidade no certame nacional para encostar no G-6.
Relacionadas
- Onde Assistir
Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir e escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir15/05/2026
- Onde Assistir
Atlético-MG x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Onde Assistir15/05/2026
- Onde Assistir
Chelsea x Manchester City: onde assistir, horário e escalações da final da FA Cup
Onde Assistir15/05/2026
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real
Como chegam Internacional e Vasco para o duelo?
O Internacional, comandado por Paulo Pezzolano, ocupa a 14ª posição com 18 pontos. A equipe vem de um empate amargo contra o Coritiba e tenta aproveitar o fator casa para iniciar uma arrancada. Para o duelo, o técnico uruguaio terá que mexer na defesa: Félix Torres e Victor Gabriel cumprem suspensão, abrindo espaço para o experiente Gabriel Mercado e o jovem Juninho. No ataque, a tendência é a volta de Carbonero e Alerrandro.
Já o Vasco, sob a liderança do técnico Renato Gaúcho, que reencontra seu maior rival em Porto Alegre, vive um momento de maior confiança. Na 8ª colocação com 20 pontos, o Cruzmaltino vem de vitória sobre o Athletico-PR e sonha com a zona de Libertadores. Entretanto, Renato terá problemas para montar o time: Adson (controle de carga), Claudio Spinelli (liberado para o nascimento da filha) e Paulo Henrique (lesão) são baixas de última hora.
✅ Ficha do jogo: Internacional x Vasco
- Competição: Campeonato Brasileiro (16ª rodada)
- 📅 Data: Sábado, 16 de maio de 2026
- ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
- 📺 Onde assistir: Amazon Prime Video (streaming)
📋 Prováveis Escalações
INTERNACIONAL: Sergio Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Juninho e Matheus Bahia; Rodrigo Villagra, Bruno Henrique, Allex e Alexandro Bernabei; Johan Carbonero e Alerrandro. Técnico: Paulo Pezzolano.
VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Hugo Moura e Tchê Tchê; Andrés Gómez, David e Nuno Moreira. Técnico: Renato Gaúcho.
- Matéria
- Mais Notícias