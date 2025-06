Bia Haddad avança à final de duplas do WTA 250 de Nottingham

Campeã em 2022, Bia Haddad Maia se classificou, neste sábado, para a decisão de duplas do WTA 250 de Nottingham, na Inglaterra. A brasileira e a alemã Laura Siegemund derrotaram a russa Irina Khromacheva e a húngara Fanny Stollar, dupla segunda favorita, por 7/5 3/6 10/5 .



➡️ Imagens desta sexta no ATP 500 de Londres

continua após a publicidade

➡️ Análise: Alcaraz e Sinner mostraram que o tênis está em ótimas mãos

➡️ Imagens desta sexta no ATP de Halle

Domingo, em torno das 10h, a dupla de Bia Haddad decide contra as cabeças de chave 4, a japonesa EnaShibahara e a cazaque Anna Danilina. Essa última já foi parceira da brasileira, com a qual fez final do Australian Open com ela em 2022.

Há três anos, a paulistana foi campeã nas duplas e nas simples em Nottingham.

Bia Haddad busca o primeiro troféu da temporada



Esta será a 12ª final da modalidade para a paulistana, que buscará o oitavo título na carreira e primeiro desta temporada. Ela foi finalista pela última vez este ano em Adelaide, em janeiro, com o vice-campeonato, e campeã pela última vez no mesmo torneio australiano em 2024, tendo como parceira a americana Taylor Townsend.

continua após a publicidade

Com a campanha, Haddad Maia e Siegemund vão subindo ao sétimo lugar no ranking de duplas do ano e se forem as campeãs serão as sextas colocadas. As oito melhores vão ao WTA Finals no final da temporada.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Algoz da brasileira está na final

Na chave individual, a campanha de Bia Haddad no WTA 250 de Nottingham acabou logo na primeira rodada, quando a brasileira foi superada pela americana McCartney Kessler, na terça-feira (17).



Neste domingo, a tenista dos EUA, 42ª do mundo, decide o título contra a ucraniana Dayana Yastremska (46ª).

continua após a publicidade