Zverev vence ponto espetacular em derrota para Medvedev; vídeo

Neste sábado, Daniil Medvedev (de 29 anos e 11º do mundo) frustrou o sonho de Alexander Zverev (de 28 e 3º) de vencer, pela primeira vez, o ATP 500 de Halle, na Alemanha. Derrotado pelo russo, por 7/6 (3), 6/7 (1) e 6/4, numa batalha de 2h59, na semifinal, o alemão, no entanto, venceu um dos mais espetaculares da semana.



A jogada aconteceu na reta final do segundo set. O alemão venceu um dos pontos mais longos da semifinal, para delírio do público em Halle. A ATP classificou como uma das melhores jogadas da temporada.

Algoz de Zverev, Medvedev aguarda Bublik ou Khachanov



Foi o 20º embate entre os dois tenistas, e a 13ª vitória de Medvedev. Domingo, em sua primeira final desde março do ano passado, o russo decide o título contra o compatriota Karen Khachanov ou o cazaque Alexander Bublik.





Campeões de simples do ATP de Halle

O maior campeão da história do torneio é o suíço Roger Federer, com 10 títulos entre 2003 e 2019. Outros nomes importantes, como Hubert Hurkacz, Alexander Bublik, Jannik Sinner e Tommy Haas, também já levantaram o troféu.

Campeões ano a ano em simples:

2024 — Jannik Sinner 2023 — Alexander Bublik 2022 — Hubert Hurkacz 2021 — Ugo Humbert 2019 — Roger Federer 2018 — Borna Ćorić 2017 — Roger Federer 2016 — Florian Mayer 2015 — Roger Federer 2014 — Roger Federer 2013 — Roger Federer 2012 — Tommy Haas 2011 — Philipp Kohlschreiber 2010 — Lleyton Hewitt 2009 — Tommy Haas 2008 — Roger Federer 2007 — Tomas Berdych 2006 — Roger Federer 2005 — Roger Federer 2004 — Roger Federer 2003 — Roger Federer 2002 — Yevgeny Kafelnikov 2001 — Thomas Johansson 2000 — David Prinosil 1999 — Nicolas Kiefer 1998 — Yevgeny Kafelnikov 1997 — Yevgeny Kafelnikov 1996 — Nicklas Kulti 1995 — Marc Rosset 1994 — Michael Stich 1993 — Henri Leconte

Obs.: O torneio não foi realizado em 2020 devido à pandemia de COVID-19.