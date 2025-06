Tênis: Bia Haddad cai na primeira rodada do torneio de Nottingham

A tenista brasileira Beatriz Haddad perdeu para a americana McCartney Kessler na primeira rodada do torneio WTA 250 de Nottingham, na Inglaterra, nesta terça-feira (17). A brasileira, número 21 do mundo e uma das favoritas ao título, foi derrotada em três sets com parciais de 7/5, 6/7 (3/7) e 7/5.

A partida marcou a segunda competição de Bia na atual temporada de grama, que serve como preparação para Wimbledon, Grand Slam que começa no próximo dia 30 de junho. A tenista número 1 do Brasil havia sido eliminada na segunda rodada do torneio de Queen's, em Londres, na semana passada.

Apesar da eliminação na chave de simples, Bia continua no torneio de Nottingham na modalidade de duplas, onde forma parceria com a alemã Laura Siegemund. Em 2022, a brasileira conquistou os títulos tanto em simples quanto em duplas nesta mesma competição.

Como foi o jogo

No confronto contra Kessler, 42ª do ranking mundial, Bia iniciou bem a partida. A brasileira quebrou o serviço da adversária logo no começo e abriu 2/0 no primeiro set. Manteve a vantagem em 3/1 e depois 4/2, mas não conseguiu sustentar o ritmo e acabou perdendo a parcial por 7/5.

O segundo set foi mais equilibrado. Durante esta etapa, Bia precisou de atendimento médico por causa de um desconforto na mão esquerda, quando trocou um curativo em um dos dedos. Mesmo assim, conseguiu vencer no tie-break por 7/3.

No set decisivo, a brasileira voltou mais agressiva e conseguiu uma quebra no terceiro game, abrindo 3/1 na sequência. Porém, a americana reagiu e fechou o jogo com uma quebra no último game, vencendo por 7/5.

O que vem por aí

Após eliminar Bia, McCartney Kessler enfrentará nas oitavas de final a chinesa Lin Zhu, 309ª colocada no ranking mundial. A tenista chinesa avançou ao derrotar a russa Aliaksandra Sasnovich por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

A gravidade do problema na mão esquerda que afetou o desempenho de Bia durante a partida ainda não foi divulgada. A brasileira agora concentra seus esforços na chave de duplas em Nottingham antes de seguir sua preparação para Wimbledon.

