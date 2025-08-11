Fortaleza x Jaciobá: onde assistir e horário do jogo pela Copa do Nordeste sub-20
Equipes se enfrentam pela segunda rodada do Grupo A, com transmissão do Lance!
- Matéria
- Mais Notícias
Fortaleza e Jaciobá se enfrentam nesta terça-feira (12), em jogo válido pela segunda rodada do grupo A da Copa do Nordeste sub-20. A bola rola às 16h (de Brasília) no estádio Presidente Vargas e terá transmissão ao vivo do YouTube do Lance!.
Relacionadas
- Onde Assistir
Fortaleza x Vélez: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Libertadores
Onde Assistir11/08/2025
- Fortaleza
Fortaleza tenta virada de chave para avançar na Libertadores
Fortaleza11/08/2025
- Fortaleza
Fortaleza atinge recorde negativo após derrota contra o Botafogo
Fortaleza10/08/2025
Ficha do jogo
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Fortaleza sub-20 x Jaciobá sub-20: como chegam as equipes?
O Leão do Pici venceu o Piauí na primeira rodada e estreia como mandante na competição regional. Na atual temporada, o sub-20 do Fortaleza disputou 24 partidas, com 12 vitórias, quatro empates e oito derrotas. Os artilheiros do Leão do Pici no ano são os Peterson e Tomás Roco, ambos com cinco gols marcados. Na Copa do Nordeste, o nigeriano Fash se destaca com dois gols marcados.
Por sua vez, o Jaciobá foi derrotado por 2 a 0 para o América-RN na primeira rodada da fase de grupos. Além disso, a equipe está na lanterna do Grupo D do Alagoano sub-20, com quatro pontos em seis partidas.
Tudo sobre o jogo entre Fortaleza e Jaciobá
✅ FICHA TÉCNICA
Fortaleza 🆚 Jaciobá
Grupo A - Segunda fase - Copa do Nordeste sub-20
📆 Data e horário: terça-feira, 12 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE);
👁️ Onde assistir: Lance! (via YouTube).
➡️ Fortaleza anuncia programa de vantagens para sócios do clube
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias