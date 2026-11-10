Benfica x Austria Wien: onde assistir, horário e escalações
Benfica x Austria Wien: pela 4ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Benfica e Austria Wien se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 17h (horário de Brasília), no Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz), em Lisboa, pela 4ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Benfica foi derrotado pelo Arsenal por 3 a 0, pela Copa da UEFA Feminina. Já o Austria Wien perdeu para a Juventus por 4 a 1, também pela Copa da UEFA Feminina. Pelo torneio principal, ambas as equipes buscam recuperação na competição.
Na tabela de classificação da Copa da UEFA Feminina, Benfica e Austria Wien disputam a 4ª rodada da Primeira Fase, buscando melhores posições para avançar na competição.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 11 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz), Lisboa
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 11 de Novembro de 2026, às 17h
Local: Estádio do Sport Lisboa e Benfica (da Luz), Lisboa
Rodada: 4
Fase: Primeira Fase
Escalações prováveis
Benfica
Técnico: Ivan Baptista
L. Pauels; M. Lund, T. Testen, Diana Gomes e O. Demehin; Lúcia Alves, A. Csiki e C. Møller; Andreia Norton, F. Dorsin e C. Davidson.
Austria Wien
Técnico: S. Kenesei
J. Pal; V. Kirchberger, C. Wenninger, V. Hanshaw e Y. Weilharter; T. Weiss, E. Pfattner e L. Cordes; V. Pötzl, P. Pfanner e M. Uka.
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