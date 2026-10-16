Bedford Town x Cray Wanderers: onde assistir, horário e escalações
Bedford Town x Cray Wanderers: pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 04:23
Bedford Town e Cray Wanderers se enfrentam no dia 17 de outubro, às 11h, no The Eyrie, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Bedford Town vem de vitória por 3 a 1 contra o Wingate & Finchley, fora de casa, pela FA Cup, na fase de replays classificatórios da 3ª rodada. Antes disso, empatou em 2 a 2 com o mesmo adversário em casa, pela 3ª rodada classificatória da competição.
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FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 17 de outubro de 2026, às 11h
Local: The Eyrie, Cardington, Bedfordshire
Fase: 4ª rodada classificatória
O Cray Wanderers vem de vitória por 3 a 0 sobre o Chippenham Town, em casa, pela 3ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: FA Cup (4ª rodada classificatória)
- 📅 Data: 17 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
- 📍 Local: The Eyrie, Cardington, Bedfordshire
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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