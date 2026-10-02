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Barton Town x Chorley: onde assistir, horário e escalações

Barton Town x Chorley: pela Classificatória da 3ª rodada da FA Cup.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 04:21
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FA Cup 2026/2027 - Barton Town x Chorley
Onde assistir ao vivo a partida entre Barton Town e Chorley pelo FA Cup 2026/2027 (Arte / Lance!)

Barton Town e Chorley se enfrentam no dia 3 de outubro, às 11h, no The Easy Buy Stadium, pela fase classificatória da 3ª rodada da FA Cup. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Barton Town vem de vitória por 3 a 1 diante do Boldmere St. Michaels, pela FA Cup, em 19 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe mostrou força na competição eliminatória.

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FICHA do confronto
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 11h
Local: The Easy Buy Stadium, Barton-upon-Humber, Lincolnshire
Fase: fase classificatória da 3ª rodada

O Chorley vem de vitória por 1 a 0 contra Warrington Rylands, pela FA Cup, em 19 de setembro. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe mantém boa forma na competição eliminatória.

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Onde assistir

  1. Competição: FA Cup (fase classificatória da 3ª rodada)
  2. 📅 Data: 3 de outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 11h (de Brasília)
  4. 📍 Local: The Easy Buy Stadium, Barton-upon-Humber, Lincolnshire
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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