Em momentos opostos na temporada, Bahia e Vitória se enfrentam pela quarta vez em 2025 a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo e pelo canal Premiere (clique aqui para assistir).

Arena Fonte Nova, palco de Bahia x Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como vem o Bahia?

O Bahia está em um momento muito delicado da temporada. Duas das últimas três derrotas seguidas do Tricolor foram na Libertadores, contra Nacional (URU) e Atlético Nacional (COL), resultados que complicaram a vida do time na competição continental e dificultaram o sonho das oitavas de final. Além desses dois confrontos, o time de Rogério Ceni usou um time misto e também perdeu para o Flamengo, por 1 a 0, pela 8ª rodada do Brasileirão.

Para tentar retomar a boa fase, o Bahia conta com os retornos do lateral Gilberto, que se recuperava de problema na coxa, e do goleiro Ronaldo, que estava em processo de transição. Por outro lado, Arias e Kanu seguem em tratamento, enquanto Ademir e Rezende ficaram na academia durante o último treino.

+ Bahia não perde para o Vitória em jogos do Brasileirão há quase 11 anos

Time do Bahia reunido no Atanasio Girardot (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Como chega o Leão?

Já o Vitória vive um momento oposto ao do Bahia. Com duas vitórias seguidas, o Rubro-Negro quebrou um jejum de cinco partidas, saiu do Z-4 ao vencer o Vasco pelo Brasileirão e entrou na zona de classificação da Sul-Americana ao bater o Cerro Largo (URU). Tudo isso duas semanas depois de um empate contra o Defensa y Justicia que deixou o torcedor furioso no Barradão e aumentou a sequência de resultados negativos. Neste ponto falava-se até em continuidade ou não do trabalho de Thiago Carpini.

O Vitória tem o importante desfalque de Matheuzinho, que está suspenso do clássico após ter sido expulso na partida contra o Vasco. Além dele, Pepê e Willian Oliveira se recuperam de lesão e seguem fora do time. Poupado da viagem para o Uruguai, o atacante Renato Kayzer foi preservado para o Ba-Vi e pode pintar como novidade no onze inicial do Leão.

+Matheuzinho completa 100 jogos como pilar da reconstrução do Vitória

Jogadores do Vitória comemoram gol contra o Vasco (Foto: Walmir Cirne/AGIF)

Parcial de ingressos

Até esta sexta-feira, dia de abertura das vendas para o público geral, 44 mil tricolores estavam garantidos para o clássico deste domingo na Arena Fonte Nova. Restavam entradas apenas para os setores Lounge e Sudeste Superior. A tendência é que a carga de ingressos seja esgotada ainda neste sábado (clique aqui e saiba mais informações). Vale lembrar que o Ba-Vi, por decisão do Ministério Público, é disputado com torcida única.

Tudo sobre o jogo Bahia x Vitória (onde assistir, horário e escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X VITÓRIA

9ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 18 de maio de 2025, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere.

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC);

🖥️ VAR: Wagner Reway (SC).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA (técnico: Rogério Ceni): Marcos Felipe; Gilberto (Erick), David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre , Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Lucho Rodríguez (Willian José).

VITÓRIA (técnico: Thiago Carpini): Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Edu (Zé Marcos) e Jamerson; Baralhas, Ronald (Ricardo Ryller) e Wellington Rato; Gustavo Mosquito, Erick e Renato Kayzer.