É inegável que em todos os jogos grandes, em especial os clássicos, a história também entra em campo. E não poderia ser diferente no Ba-Vi. Em um dos recortes recentes deste confronto, o Bahia leva ampla vantagem sobre o Vitória em jogos do Brasileirão, já que não perde para o rival pela competição desde setembro de 2014.

A última vitória rubro-negra foi válida pela 23ª rodada da Série A daquele ano, que terminou com a dupla Ba-Vi rebaixada. O jogo foi na Arena Fonte Nova, mas teve mando do Vitória, que saiu atrás do placar e conseguiu virar a partida para garantir os três pontos diante de mais de 25 mil torcedores. Kieza marcou para o Tricolor aos seis minutos do primeiro tempo, enquanto Kadu empatou três minutos depois e Luiz Gustavo virou já na etapa final.

Jogadores do Vitória comemoram último triunfo contra o Bahia em Brasileirão, em 2014 (Foto: Felipe Oliveira)

Invencibilidade tricolor

De lá para cá, foram seis Ba-Vis em Campeonato Brasileiro, e o Bahia manteve-se soberano no confronto. São três empates e três resultados positivos para o Tricolor, que, por coincidência ou não, empatou os jogos no Barradão e venceu todos na Arena Fonte Nova.

O último Ba-Vi válido pelo Brasileirão aconteceu no dia 11 de agosto do ano passado e foi válido pela 22ª rodada. Na ocasião, Everton Ribeiro marcou para o Bahia logo aos 15 minutos do primeiro tempo, e Luciano Juba sacramentou o 2 a 0 nos acréscimos da etapa final. A partida ficou marcada pela saída precoce do meia tricolor autor do primeiro gol, após ficar com o olho inchado por conta de uma dividida. À época, o resultado fez o Tricolor fechar a rodada na 7ª posição, enquanto o Rubro-Negro ficou em 17º.

Últimos seis jogos entre Bahia e Vitória pelo Brasileirão:

Vitória 0 x 0 Bahia - 11ª rodada do Brasileirão 2017;

Bahia 2 x 1 Vitória - 30ª rodada do Brasileirão 2017;

Bahia 4 x 1 Vitória - 14ª rodada do Brasileirão 2018;

Vitória 2 x 2 Bahia - 33ª rodada do Brasileirão 2018;

Vitória 2 x 2 Bahia - 3ª rodada do Brasileirão 2024;

Bahia 2 x 0 Vitória - 22ª rodada do Brasileirão 2024.

Luciano Juba comemora gol contra o Vitória pelo Brasileirão 2024 (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

Bahia e Vitória em ritmos diferentes

A dupla Ba-Vi chega em situações distintas para o clássico deste domingo, marcado para as 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. O Rubro-Negro vem embalado por duas vitórias seguidas, contra Vasco e Cerro Largo; por outro lado o Bahia vive momento dramático após três derrotas consecutivas, duas na Libertadores e uma no Brasileirão, e precisa dar uma resposta ao torcedor.