A história de Matheuzinho no Vitória começou em 2023, de forma despretenciosa, quando ele foi mais um no pacote de contratações para a Série B do Brasileiro. Mas, aos poucos, o meia se mostrou um jogador de diferenciado e logo virou ídolo da torcida rubro-negra após ser protagonista no título da Segundona, do campeonato baiano 2024 e na campanha da Série A. Neste ano, o roteiro se repete mais uma vez, e o atleta atingiu a simbólica marca de 100 jogos com a camisa vermelha e preta na última quarta-feira, contra o Cerro Largo.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Matheuzinho comemora gol contra o Fortaleza pela Série A (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Expulso na partida contra o Vasco no último sábado, Matheuzinho é desfalque certo no Ba-Vi deste domingo, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 9ª rodada do Brasileirão, mas esse é só um dos muito jogos que o jogador ainda vai fazer pelo Leão, já que tem contrato até o fim de 2028.

Dos atletas que brilharam na Série B de 2023, Matheuzinho é um dos únicos remanescentes, ao lado de Osvaldo e Lucas Arcanjo. De lá para cá, o meia colecionou bons números durante os 100 jogos e fez a melhor temporada da carreira no ano passado.

continua após a publicidade

Desempenho de Matheuzinho pelo Vitória:

2023 - 27 jogos, 2 gols e 2 assistências; 2024 - 53 jogos, 6 gols e 10 assistências; 2025 - 20 jogos, 4 gols e 2 assistências.

+ Ba-Vi tem contornos dramáticos para o Bahia e pode confirmar retomada do Vitória

De reserva à consolidado no Vitória

Matheuzinho em ação contra o Cerro Largo, no estádio Centenário (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Contratado junto ao Ypiranga-RS por R$ 500 mil, o primeiro jogo de Matheuzinho pelo Rubro-Negro foi pela segunda rodada da Série B 2023, quando ele participou dos 18 minutos finais da vitória por 3 a 0 diante do ABC, no Frasqueirão. Daí em diante ele passou a alternar entre titulares e reservas e vivia em constante troca de posição: ora era meio-campista, ora meia-atacante, ou até mesmo lateral.

Mas, aos poucos, Matheuzinho ganhou espaço no time de Léo Condé e terminou o campeonato como um dos protagonistas e dono da camisa 10.

A partir de então o jogador não largou mais o posto privilegiado e, após levantar o troféu da Série B, foi campeão do estadual no ano passado. Isso sem falar da participação na campanha segura na Série A que levou o time para a Sul-Americana.

continua após a publicidade

O pai de João Pedro

Matheuzinho e João Pedro após vitória contra o Fortaleza (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Se engana quem pensa que quando o Vitória contratou Matheuzinho só veio o reforço de um jogador para o meio-campo. Junto com ele, chegaram a Salvador a esposa e o filho pequeno João Pedro, com meses de vida. Aos poucos João se desenvolveu e criou uma forte ligação com o Vitória. Xodó da torcida, o pequeno aparece nas redes sociais entoando gritos de guerra e o hino do clube, vai para escola com adereços do Vitória da cabeça aos pés e está presente em todos os jogos para festejar com os torcedores.

O pequeno João virou rubro-negro de carteirinha, já participou de diversas ações do clube e é um combustível para o bom desempenho do pai, que deixa de ter uma relação meramente profissional com o Vitória e passa a ter um elo familiar com o clube.

João Pedro comanda a torcida no Barradão (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

O futuro de Matheuzinho no Vitória

Matheuzinho tem tudo para continuar à frente da reconstrução do Vitória dentro de campo e levar o time a lugares ainda mais altos no cenário nacional e internacional. Mesmo sem o desempenho que encantou o torcedor em 2023 e 2024, ele segue como um diferencial no meio-campo e é quase indispensável no time de Thiago Carpini. Até 2028, o meia ainda tem muito a oferecer.

Por hora, resta se preparar para entrar em campo no próximo domingo, dia 25 de maio, quando enfrenta o Santos, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Veja do que o Vitória precisa para se classificar na Sul-Americana