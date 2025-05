Ramon Abatti Abel apita seu primeiro clássico entre Bahia e Vitória

Árbitro em ascensão no futebol brasileiro, Ramon Abatti Abel é do quadro da Federação Catarinense de Futebol e começou a ganhar ainda mais destaque em competições internacionais a partir da filiação com a Fifa e Conmebol. Mas, mesmo sendo um árbitro mais experiente, o jogo entre Bahia e Vitória marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília) será o seu primeiro clássico baiano trabalhando em campo.

Ramon Abatti Abel reclama com Lucas Arcanjo em Botafogo x Vitória (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Formado em direito, ele é natural de Araranguá e iniciou a carreira como árbitro em 2017, pela Federação Catarinense, e começou a escalar no cenário nacional a partir de 2020, quando adiquiriu a licença da CBF. Dois anos depois, Ramon Abatti passou a fazer parte do quadro da Fifa e Conmebol, credenciais que deixam apto a cobrir grandes eventos esportivos pelo mundo.

Ele já apitou de tudo na carreira, da Série B do Campeonato Catarinense a Libertadores. Vale destacar que ele também soma experiências internacionais, a principal delas foi apitar a decisão da Copa do Mundo Sub-20 e a final do futebol masculino nas Olimpíadas 2024, disputada entre França e Espanha no Estádio Parc des Princes, em Paris.

Equipe de arbitragem de Abatti Abel

Ramon Abatti Abel (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Ramon Abatti Abel será auxiliado neste domingo pelos assistentes Bruno Boschilia (PR) e Thiago Americano Labes (SC), pelo quarto árbitro Emerson Ricardo de Almeida (BA) e pelo árbitro de vídeo Wagner Reway.

Clássico promete

A partida entre Bahia e Vitória pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro tem vários ingredientes que fazem a partida ainda mais especial. Com três derrotas seguidas, o Tricolor vai em busca de recuperação contra o maior rival, enquanto o Rubro-Negro vive um novo momento de retomada na temporada.

O Bahia é o 8º colocado com 12 pontos, enquanto o Vitória vem logo atrás, na 14ª posição, com nove, e tem a possibilidade de passar o Tricolor na tabela caso vença. É nesse cenário que Ramon Abatti Abel vai sentir como é apitar um Ba-Vi pela primeira vez.