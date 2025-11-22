Bahia e Vasco entram em campo a partir das 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. A partida será transmitida ao vivo pelos canais Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view).

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Em momentos de baixa no campeonato, as duas equipes se complicaram em busca dos seus objetivos. Enquanto o Bahia caiu para a sétima posição depois da derrota para o Fortaleza e estacionou nos 53 pontos, dois a menos que o quinto colocado Botafogo - que, neste momento, está na zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores -, o Vasco está em queda livre e abre a rodada em 13º, com 42 pontos e risco - apesar de remoto - de rebaixamento.

continua após a publicidade

Ficha do jogo BAH VAS Brasileirão 35ª rodada Data e Hora Domingo, 23 de novembro, às 16h (horário de Brasília) Local Arena Fonte Nova, Salvador Árbitro Jefferson Ferreira de Moraes (GO) Assistentes Alex Ang Ribeiro (SP) e Leone Carvalho Rocha (GO) Var Daiane Muniz (SP) Onde assistir

➡️Ingressos de Bahia x Vasco estão à venda: veja preços e onde comprar

Como vem o Bahia?

Em baixa no Campeonato Brasileiro, o Tricolor amargou o terceiro jogo seguido sem vencer (duas derrotas e um empate) ao perder para o Fortaleza por 3 a 2 na última quinta-feira, em plena Arena Fonte Nova. O resultado fez a equipe cair para a sétima posição e sair do G-5, zona que garante classificação direta para a fase de grupos da Libertadores 2026, já que Fluminense e Botafogo venceram na rodada.

Para este jogo decisivo contra o Vasco, novamente em Salvador, Rogério Ceni tem os retornos do meia Michel Araújo, que cumpriu suspensão diante do Fortaleza, e do zagueiro Gabriel Xavier, recuperado de lesão na panturrilha. Além da ausência do atacante Sanabria, que só volta no ano que vem, outro jogador que preocupa é o zagueiro David Duarte, já que sentiu dores na coxa no último jogo e faz atividades separado do elenco.

continua após a publicidade

Rogério Ceni comanda treino do Bahia (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

➡️Veja recado de Ceni para Dell e Ruan Pablo, destaques da Seleção Sub-17

Como chega o Vasco?

Também em baixa no Brasileirão, o Cruzmaltino vem de quatro derrotas seguidas - a última delas contra o Grêmio -, resultados que aproximaram o time que tinha o sonho da Libertadores da zona de rebaixamento.

Mas a busca por recuperação não será fácil. Além de ter que superar o forte Bahia na Arena Fonte Nova, Fernando Diniz precisa lidar com os desfalques do maestro Philippe Coutinho, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, e do lateral-esquerdo Victor Luís, substituído depois que o clube ativou o protocolo de concussão no jogo contra o Grêmio. Por outro lado, o treinador vai ter três retornos significativos. Paulo Henrique, Carlos Cuesta e Andrés Gómez, que estavam com suas seleções durante a Data Fifa, voltam a ser opções.

Fernando Diniz na partida entre Vasco e Vitória (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️Diniz vive roteiro parecido ao de Rafael Paiva, mas recebe respaldo para seguir no Vasco

Confira arbitragem e onde assistir Bahia x Vasco

BAHIA X VASCO

35ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 23 de novembro, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Vasco: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Leone Carvalho Rocha (GO);

🖥️ VAR: Daiane Muniz (SP).

Prováveis escalações

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):

Ronaldo; Gilberto (Santiago Arias), Kanu (Gabriel Xavier), Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Jean Lucas e Erick (Michel Araújo); Ademir, Erick Pulga e Willian José.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz):

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Hugo Moura (Tchê Tchê ou Thiago Mendes), Matheus França (David); Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.