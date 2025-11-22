Depois da dura derrota sofrida para o Fortaleza, na última quinta-feira, o Bahia se reapresentou nesta sexta já de olho na partida contra o Vasco, marcada para as 16h deste domingo (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 35ª rodada do Brasileirão. O técnico Rogério Ceni, no entanto, tem uma preocupação para este duelo decisivo.

O zagueiro titular David Duarte saiu de campo no início do segundo tempo da partida contra o Fortaleza com queixas de dores na coxa e não participou do treinamento desta sexta-feira, na reapresentação do Bahia antes de enfrentar o Vasco. Ao lado de Sanabria, ele ficou em tratamento no departamento médico do clube.

Rogério Ceni abraça David Duarte depois de Bahia x Flamengo; zagueiro é dúvida contra o Vasco (Foto: Letícia Martins/EC Bahia)

Por outro lado, Gabriel Xavier, um possível substituto para a posição, voltou a treinar normalmente depois de lesão na panturrilha. O zagueiro Kanu também é opção para atuar ao lado de Ramos Mingo. A defesa, por sinal, é um dos pontos de atenção para Rogério Ceni, que criticou muito a atuação do setor na partida da última quinta-feira.

— Foram muitas falhas individuais, não foi o sistema em si. Tomamos decisões erradas. Juba tentou adivinhar uma bola por dentro, deu o carrinho no vazio. No terceiro gol, Nico deu azar, ele toma a frente do jogador na linha, mas ele conseguiu ficar com a bola. Foram erros que deram os gols para eles, não foi o sistema em si. Hoje falhamos na pressão ao portador da bola. Marcamos com o olho, aí não dá — avaliou na Ceni na coletiva pós-jogo.

Como foi o treino do Bahia?

Os titulares da partida contra o Fortaleza ficaram só entre a fisioterapia e academia, enquanto os demais, depois de trabalho na musculação, realizaram um treinamento tático com a presença de alguns atletas da base do Bahia.

continua após a publicidade

Além da derrota no clássico nordestino, o Tricolor viu os concorrentes Fluminense e Botafogo vencerem na rodada e passarem na frente. Neste momento, o time comandado por Rogério Ceni está na sétima posição, com 53 pontos, fora do G-5, zona que dá classificação direta para a fase de grupos da Libertadores.

