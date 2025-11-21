Diniz vive roteiro parecido ao de Rafael Paiva, mas recebe respaldo para seguir no Vasco

O momento vivido pelo Vasco no Brasileirão sob o comando de Fernando Diniz guarda semelhanças marcantes com o cenário que levou à demissão de Rafael Paiva em 2024. Ambos assumiram o time em contexto de luta contra a zona de rebaixamento — Diniz na 9ª rodada, com o Cruz-maltino em 17º lugar e apenas 7 pontos, e Paiva ainda mais pressionado, iniciando sua trajetória com a equipe na 15ª colocação e 10 pontos somados.

Apesar da turbulência inicial, os dois técnicos obtiveram arrancadas importantes. Tanto Diniz quanto Paiva emplacaram sequências de quatro vitórias consecutivas que recolocaram o Vasco entre os clubes que brigavam por vaga na Libertadores. O time ganhou corpo, melhorou em desempenho e chegou a alimentar expectativas mais altas na competição.

Mas o roteiro positivo deu lugar a uma queda brusca: novamente, a repetição. Assim como ocorrera com Paiva, a equipe de Diniz atravessou uma sequência de quatro derrotas consecutivas. Nas duas ocasiões, o Vasco sofreu 10 gols e marcou apenas uma vez nesse recorte, apresentando dificuldades ofensivas e fragilidades defensivas que reacenderam o alerta no clube e entre os torcedores.

Se Rafael Paiva não resistiu à pressão e acabou demitido após a série negativa — ainda que também tenha levado o Vasco às semifinais da Copa do Brasil no ano passado, já eliminado na data da saída —, Fernando Diniz recebe respaldo interno para seguir à frente do projeto.

Restando quatro partidas para o fim do Brasileirão, o cenário ainda é de atenção. O Vasco está a 11 pontos do primeiro time dentro da zona de classificação para a Libertadores e a seis da zona de rebaixamento. A meta imediata é clara: chegar aos 45 pontos, número considerado suficiente para eliminar qualquer risco matemático de queda. Só então, com a permanência assegurada, o clube poderá direcionar todas as energias para a busca do título na Copa do Brasil.

Entre paralelos e diferenças, o trabalho de Diniz vive um momento decisivo. A diretoria banca a continuidade, mas sabe que o time precisa reagir rapidamente. A reta final do campeonato vai dizer se o roteiro de 2024 guardará apenas semelhanças superficiais com o ano anterior — ou se, com respaldo e estabilidade, Diniz conseguirá conduzir o Vasco a um desfecho diferente.

