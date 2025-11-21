menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Diniz vive roteiro parecido ao de Rafael Paiva, mas recebe respaldo para seguir no Vasco

Após flertar com vaga na Libertadores, Gigante da Colina não pontua há quatro jogos

Pedro-Cobalea-Neves-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/11/2025
20:11
Fernando Diniz e Rafael Paiva Vasco
imagem cameraFernando Diniz e Rafael Paiva (Foto: Baggio Rodrigues/Agif/Gazeta Press e William Felismo/AGENCIA ENQUADRAR)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O momento vivido pelo Vasco no Brasileirão sob o comando de Fernando Diniz guarda semelhanças marcantes com o cenário que levou à demissão de Rafael Paiva em 2024. Ambos assumiram o time em contexto de luta contra a zona de rebaixamento — Diniz na 9ª rodada, com o Cruz-maltino em 17º lugar e apenas 7 pontos, e Paiva ainda mais pressionado, iniciando sua trajetória com a equipe na 15ª colocação e 10 pontos somados.

continua após a publicidade

Apesar da turbulência inicial, os dois técnicos obtiveram arrancadas importantes. Tanto Diniz quanto Paiva emplacaram sequências de quatro vitórias consecutivas que recolocaram o Vasco entre os clubes que brigavam por vaga na Libertadores. O time ganhou corpo, melhorou em desempenho e chegou a alimentar expectativas mais altas na competição.

➡️ Vasco avança para renovar contrato com Rayan e dobrar sua multa recisória

Mas o roteiro positivo deu lugar a uma queda brusca: novamente, a repetição. Assim como ocorrera com Paiva, a equipe de Diniz atravessou uma sequência de quatro derrotas consecutivas. Nas duas ocasiões, o Vasco sofreu 10 gols e marcou apenas uma vez nesse recorte, apresentando dificuldades ofensivas e fragilidades defensivas que reacenderam o alerta no clube e entre os torcedores.

continua após a publicidade

Se Rafael Paiva não resistiu à pressão e acabou demitido após a série negativa — ainda que também tenha levado o Vasco às semifinais da Copa do Brasil no ano passado, já eliminado na data da saída —, Fernando Diniz recebe respaldo interno para seguir à frente do projeto.

Fernando Diniz tecnico do Vasco durante partida contra o Sao Paulo no estadio Sao Januario
Fernando Diniz tecnico do Vasco durante partida contra o Sao Paulo no estadio Sao Januario (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Gazeta Press)

➡️ Vasco tem o pior aproveitamento do Brasileirão nas últimas quatro rodadas

Restando quatro partidas para o fim do Brasileirão, o cenário ainda é de atenção. O Vasco está a 11 pontos do primeiro time dentro da zona de classificação para a Libertadores e a seis da zona de rebaixamento. A meta imediata é clara: chegar aos 45 pontos, número considerado suficiente para eliminar qualquer risco matemático de queda. Só então, com a permanência assegurada, o clube poderá direcionar todas as energias para a busca do título na Copa do Brasil.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Entre paralelos e diferenças, o trabalho de Diniz vive um momento decisivo. A diretoria banca a continuidade, mas sabe que o time precisa reagir rapidamente. A reta final do campeonato vai dizer se o roteiro de 2024 guardará apenas semelhanças superficiais com o ano anterior — ou se, com respaldo e estabilidade, Diniz conseguirá conduzir o Vasco a um desfecho diferente.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.


circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias