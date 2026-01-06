QFC x Atlético-MG: onde assistir, horário e informações do jogo pela Copinha
Equipes se enfrentam pela segunda rodada do torneio
Após estrear com uma vitória de virada por 4 a 2 sobre o União Rondonópolis, o Atlético volta a campo nesta quarta-feira (7) para enfrentar o QFC, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida será disputada às 21h (horário de Brasília) e terá transmissão do XSports, em TV aberta.
Na primeira rodada, o Galinho encontrou dificuldades no primeiro tempo, principalmente após sofrer um gol logo nos minutos iniciais, em um pênalti bastante contestado. Já na segunda etapa, a equipe voltou mais agressiva, passou a pressionar o adversário e conseguiu a virada, impondo seu futebol e garantindo os três pontos.
O QFC, por sua vez, estreou na competição com um empate por 1 a 1 diante do Audax.
Ficha Técnica
QFC X ATLÉTICO-MG - 2ª RODADA DA COPINHA - GRUPO 29
📍Estádio: Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, Osasco (SP)
⏰Horário: 21h (de Brasília)
📺Onde assistir: X Sports (TV aberta)
🗣️Arbitragem: Thiago Lourenço de Mattos
🚩Assistentes: Hiago Luiz Ferreira de Souza e Flavia Sobrinho Nascimento
🟨 4º árbitro: Marcio André Moreira
Agenda do Atlético na Copinha
Atlético-MG 4 x 2 União Rondonópolis
Data: 04/01 (domingo), às 21h30
Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, Osasco (SP)
QFC x Atlético-MG
Data: 07/01 (quarta), às 21h
Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, Osasco (SP)
Audax-SP x Atlético-MG
Data: 10/01 (sábado), às 21h
Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, Osasco (SP)
Lista de inscritos do Galo para a competição
Goleiros: Estevan (2007), Kaio Assis (2008), Pedro Cobra (2006) e Zambrana (2009).
Laterais: Alexis Vargas (2006), Kauã Pascini (2008), Lucas Souza (2006), Samuel Rodrigues (2009) e Vitor Gabriel (2006).
Zagueiros: Cristian (2007), Lucas Santana (2007), Samuel Deus (2008), Samuel (2006) e Xavier (2008).
Meias: Eric (2006), Gutte (2008), Igor Toledo (2006), Luiz Peu (2008), Mathias (2008), Pedrinho (2006) e Vinicius (2009).
Atacantes: Amorim (2006), Gabriel Veneno (2009), João Teixeira (2008), João Vitor (2007), Louback (2006), Mosquito (2008), Murillo (2006), Riquelme (2009) e Ryan (2006).
