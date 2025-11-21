Ingressos de Bahia x Vasco estão à venda: veja preços e onde comprar
Equipes entram em campo neste domingo, pela 35ª rodada do Brasileirão
A venda de ingressos para o confronto entre Bahia e Vasco, marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), pela 35ª rodada do Brasileirão, já está aberta para o público geral. A compra deve ser feita exclusivamente pela internet.
As vendas começaram no último sábado para os associados, mas o público geral só teve acesso nesta sexta. A compra online estará disponível até às 17h de domingo, dia do jogo, mediante o cadastro obrigatório da biometria facial.
Preços dos ingressos para Bahia x Vasco
Com direito a promoção no Cadeira Especial Superior, os valores dos ingressos variam de R$ 20 a R$ 300. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.
- Cadeira Superior Norte - R$ 80 (meia R$ 40);
- Cadeira Superior Leste - R$ 84 (meia R$ 42);
- Cadeira Norte - R$ 100 (meia R$ 50);
- Cadeira Leste - R$ 120 (meia R$ 55);
- Cadeira Especial Inferior - R$ 150 (meia R$ 75);
- Cadeira Especial Superior - R$ 150 (meia R$ 75);
- Promoção da Cadeira Especial Superior - R$ 40 (meia R$ 20);
- Lounge Premium - R$ 300;
- Lounge Criança - R$ 180;
- Visitante - R$ 150 (meia R$ 75).
O que está em jogo?
Em marés negativas nesta reta final de Brasileirão, Bahia e Vasco chegam em apuros para esta partida que ganha ares de decisão. Enquanto o Tricolor vem de três jogos sem vencer (duas derrotas e um empate), o Cruzmaltino viu a boa sequência sob o comando de Fernando Diniz ir por água abaixo e voltou a lutar contra o rebaixamento.
Enquanto o Bahia é o sétimo colocado, com 53 pontos, dois a menos que o Botafogo, time que abre o G-5. Já o Vasco vive mais um ano de drama e está na 13ª posição, com 42 pontos.
Como chegar à Arena Fonte Nova?
- Chegue com antecedência: Em dias de eventos, o trânsito ao redor da Arena Fonte Nova pode ser intenso, especialmente nas principais vias de acesso, como a Avenida Vasco da Gama e a Ladeira Fonte das Pedras. Chegar cedo ajuda a evitar filas e facilita a localização do portão correto.
- Prefira transporte público: Com a proximidade da estação de metrô Campo da Pólvora e várias linhas de ônibus que passam pelas avenidas adjacentes, o transporte público é uma opção conveniente e prática, especialmente para quem quer evitar o trânsito e a busca por estacionamento.
- Verifique o portão indicado no ingresso: Cada setor e portão são bem sinalizados e correspondem aos setores marcados no ingresso. Conferir o portão de entrada correto ajuda a agilizar sua entrada e evitar qualquer confusão.
