A venda de ingressos para o confronto entre Bahia e Vasco, marcado para as 16h deste domingo (horário de Brasília), pela 35ª rodada do Brasileirão, já está aberta para o público geral. A compra deve ser feita exclusivamente pela internet.

As vendas começaram no último sábado para os associados, mas o público geral só teve acesso nesta sexta. A compra online estará disponível até às 17h de domingo, dia do jogo, mediante o cadastro obrigatório da biometria facial.

Preços dos ingressos para Bahia x Vasco

Com direito a promoção no Cadeira Especial Superior, os valores dos ingressos variam de R$ 20 a R$ 300. Vale lembrar que menores até 11 anos têm direito à gratuidade e, mesmo com a abertura para o público geral, os sócios ainda podem fazer o check-in.

Cadeira Superior Norte - R$ 80 (meia R$ 40);

Cadeira Superior Leste - R$ 84 (meia R$ 42);

Cadeira Norte - R$ 100 (meia R$ 50);

Cadeira Leste - R$ 120 (meia R$ 55);

Cadeira Especial Inferior - R$ 150 (meia R$ 75);

Cadeira Especial Superior - R$ 150 (meia R$ 75);

Promoção da Cadeira Especial Superior - R$ 40 (meia R$ 20);

Lounge Premium - R$ 300;

Lounge Criança - R$ 180;

Visitante - R$ 150 (meia R$ 75).

Torcida do Bahia na Arena Fonte Nova (Foto: Letícia Martins / EC Bahia)

O que está em jogo?

Em marés negativas nesta reta final de Brasileirão, Bahia e Vasco chegam em apuros para esta partida que ganha ares de decisão. Enquanto o Tricolor vem de três jogos sem vencer (duas derrotas e um empate), o Cruzmaltino viu a boa sequência sob o comando de Fernando Diniz ir por água abaixo e voltou a lutar contra o rebaixamento.

Enquanto o Bahia é o sétimo colocado, com 53 pontos, dois a menos que o Botafogo, time que abre o G-5. Já o Vasco vive mais um ano de drama e está na 13ª posição, com 42 pontos.

Como chegar à Arena Fonte Nova?