Bahia e Paysandu entram em campo às 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, para decidir uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida válida pela terceira fase do mata-mata nacional será transmitida ao vivo pelo canal de streaming Amazon Prime Video.

Noite de bola rolando na Arena Fonte Nova (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O Bahia venceu o jogo de ida, no Mangueirão, por 1 a 0, com gol de Cauly, e tem a vantagem do empate para carimbar a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Caso o Paysandu vença por um gol de diferença, a classificação será decidida nos pênaltis.

Quem passar para as oitavas do mata-mata nacional embolsa uma bolada de R$ 3.638.250.

Como chega o Bahia?

Erick Pulga após marcar no clássico Ba-Vi (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

O Tricolor baiano é o grande favorito para conquistar a vaga. Além da vantagem construída no primeiro jogo, o time comandado por Rogério Ceni é mais completo no papel e consegue disputar a Série A e a Libertadores em alto nível nesta temporada. Depois de três derrotas seguidas, o Bahia se recuperou em grande estilo ao vencer o clássico contra o Vitória no último domingo por 2 a 1, válido pela 9ª rodada do Brasileirão, também na Arena Fonte Nova.

O time baiano se reapresentou nesta segunda-feira para atividades técnicas e táticas sem a presença dos atletas que foram titulares no Ba-Vi. Segundo o clube, o lateral-direito Santiago Arias iniciou a transição após problema muscular, enquanto Ademir trabalhou na academia e Kanu e Rezende ficaram na fisioterapia.

Diante da sequência de jogos e a vantagem construída no primeiro jogo, é provável que Rogério Ceni poupe alguns atletas neste jogo contra o Paysandu, especialmente no setor de meio-campo.

Como vem o Papão?

Nicolas em Paysandu x Bahia, no estádio Mangueirão, pela Copa do Brasil 2025 (foto: Fernando Torres/AGIF).

O Paysandu, por sua vez, segue em um momento delicado na temporada. Ainda sem vencer nas oito primeiras rodadas da Série B (quatro empates e quatro derrotas), o time paraense amarga a 19ª posição da competição nacional, com quatro pontos, mesma quantidade do lanterna Amazonas. Pior que isso, a equipe vem de um vice-campeonato paraense, após perder para o Remo nos pênaltis, o que coloca mais pressão no trabalho do técnico Luizinho Lopes.

O que salva o retrospecto recente do Papão é o título da Copa Verde, conquistado contra Goiás no mês passado. Foi contra o Esmeraldino, inclusive, a última partida do Paysandu, em um jogo que terminou empatado sem gols pela oitava rodada da Segundona.

Além de todo o prejuízo em campo, sete jogadores estão no departamento médico do time bicolor: Borasi, Marlon e Quintana (lesões na coxa), Delvalle (entorse no tornozelo), Dudu Vieira (corte no tornozelo), além de Kevyn e Edinho, com lesões graves no joelho.

Vale lembrar que o Papão começou a disputa da Copa do Brasil na terceira fase por conta do título na Copa Verde do ano passado, enquanto o Tricolor entra nesse seleto grupo por ser uma das equipes brasileiras que participam da Libertadores.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA X PAYSANDU

3ª FASE – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-deira, 21 de maio, às 19h30 (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Paysandu: Amazon Prime Video;

🟨 Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP);

🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli (SP);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).

Prováveis escalações de Bahia e Paysandy

BAHIA (Rogério Ceni):

Marcos Felipe; Gilberto (Erick), David Duarte, Gabriel Xavier e Iago Borduchi; Michel Araújo, Acevedo, Jean Lucas e Cauly; Kayky e Lucho Rodríguez (Willian José).

PAYSANDU (Luizinho Lopes):

Matheus Nogueira; Edílson (Bryan), Luan Freitas, Maurício Antônio e PK; André Lima, Leandro Vilela e Matheus Vargas; Nicolas, Rossi e Benítez.