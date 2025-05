Bahia x Paysandu: venda de ingressos é aberta ao público geral

As vendas de ingressos para o jogo decisivo entre Bahia e Paysandu, válido pela terceira fase da Copa do Brasil, estão abertas ao público geral. A bola rola na Arena Fonte Nova a partir das 19h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), e o Tricolor tem a vantagem do empate para se classificar às oitavas de final.

Torcida do Bahia lota a Arena Fonte Nova (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Depois de três dias de vendas exclusivas para os sócios do clube, a comercialização de ingressos para o público geral começou nesta segunda-feira e segue até às 20h30 do dia do jogo (horário de Brasília), conforme a disponibilidade. Vale lembrar que, mesmo com o fim do período de exclusividade, os sócios ainda podem fazer o check-in para acompanhar o jogo.

Para o público geral, os preços da inteira variam de R$66 a R$250. Vale lembrar que crianças até 11 anos anos têm direito à gratuidade no setor arquibancada.

Nesta partida, os ingressos não serão vendidos em bilheteria física, apenas pela internet ou na Loja do Esquadrão nos shoppings Salvador Norte, Multishop Boca do Rio ou Bela Vista, que irão comercializar as entradas exclusivamente nesta terça-feira, das 10h às 22h. O torcedor pode garantir o ingresso pelo site da Casa de Apostas Arena Fonte Nova ou pela plataforma Ingresse.

Preços do ingressos para Bahia x Paysandu

Cadeira Superior Norte - R$66 (meia R$33);

Cadeira Superior Leste - R$70 (meia R$35);

Cadeira Norte - R$80 (meia R$40);

Cadeira Leste - R$86 (meia R$43);

Cadeira Especial Inferior - R$120 (meia R$60);

Cadeira Sudeste - R$86 (meia R$43);

Louge Premium - R$250;

Louge Criança - R$165.

O setor sudeste vai ter, pela primeira vez, o acesso exclusivo por meio da biometria facial. É o começo da implantação da tecnologia na Arena Fonte Nova, que deve ser concluída em junho, em conformidade com a Lei Geral do Esporte (clique aqui e saiba mais informações).

Agenda do Bahia

Depois do confronto decisivo contra o Paysandu nesta quarta-feira, o Bahia terá dois dias de treino antes de embarcar para Porto Alegre, no sábado. O Tricolor tem compromisso marcado contra o Grêmio, às 11h deste domingo (horário de Brasília), pela 10ª rodada do Brasileirão.